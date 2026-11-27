Три птици носорози и 400 къса цигари без акцизен бандерол са открити в автомобил край село Хлябово, община Тополовград. Двамата мъже в колата са задържани, съобщиха от полицията.

Проверката е извършена на 26 ноември. Автомобилът е бил управляван от 26-годишен мъж, а негов пътник е бил 21-годишен.

При проверката в багажника са намерени три екземпляра птици носорози, посочени от полицията като защитен вид от дивата фауна. Цигарите са били скрити в отделение, предназначено за аптечка.

Птиците носорози са сред видовете, поставени под международен контрол по CITES, който регулира търговията и пренасянето на защитени животни. За конкретните екземпляри и начина, по който са били придобити и превозвани, полицията не съобщава допълнителни подробности.

По случая са предприети процесуални действия. „Работата по случая продължава“, съобщиха от полицията.

Източници: dariknews.bg