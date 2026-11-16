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Граничен полицай прегази момиче в Драгоман
  Тема: Войната на пътя

Граничен полицай прегази момиче в Драгоман

16 Ноември, 2026 07:19 1 507 11

  • драгоман-
  • гранична полиция-
  • пътна катастрофа-
  • задържан шофьор

По непотвърдени данни пробите на водача за алкохол и наркотици са положителни

Граничен полицай прегази момиче в Драгоман - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

26-годишен служител на „Гранична полиция“ е задържан след тежък пътен инцидент в Драгоман, при който е починало 18-годишно момиче. Катастрофата е станала на 15 ноември около 5:10 часа сутринта в близост до ресторант в града.

По информация на агенция „Фокус“ момичето е било блъснато на пътното платно от автомобил, който според очевидец се е движел с приблизително 80 км/ч. То е починало от травмите си.

Водачът е служител на „Гранична полиция“, като последното му работно място е било на ГКПП „Калотина“. Той е задържан след инцидента. Самоличността му не се посочва.

Пробите за алкохол и наркотици

Според информацията на агенция „Фокус“ пробата за алкохол на водача е била висока, а тестът за наркотици е отчел положителен резултат. Тези данни все още не са официално потвърдени от МВР или прокуратурата.

Към момента няма официално съобщение от Министерството на вътрешните работи за причините за катастрофата, резултатите от изследванията или евентуалното повдигане на обвинение. Затова твърденията за употреба на алкохол и наркотици остават предмет на проверка.

Изискани са записи от камери

След инцидента са изискани записите от охранителните камери на общината. Те трябва да помогнат за изясняването на движението на автомобила и на обстоятелствата, при които е станал ударът.

Не е съобщено кога ще приключат експертизите и дали прокуратурата ще поиска постоянна мярка за неотклонение спрямо задържания служител. Разследването продължава.


София / България
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