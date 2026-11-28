23-годишен мъж от Велико Търново е задържан, след като при опит да избегне полицейска проверка е ударил последователно три паркирани автомобила. При проверката техническо средство е отчело 2,18 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят е станал около 6:00 часа на ул. „Страцин“. Екип на „Пътна полиция“ е подал сигнал за проверка на лек автомобил, но водачът не е изпълнил разпореждането и е продължил движението си. След ударите в трите паркирани коли той е спрял.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. На този етап няма данни за пострадали хора, а вината на водача предстои да бъде установена в рамките на производството.

Още един случай с над 2 промила в района

Ден по-рано в Лясковец е бил задържан 57-годишен местен жител, чиято проба с техническо средство е отчела 2,02 промила алкохол. По данни на полицията той е отказал кръвна проба и е задържан до 24 часа. Срещу него е започнато бързо производство.

Сходен случай във Велико Търново е регистриран и на 1 май 2024 г. Тогава 24-годишен шофьор с отчетени 2,78 промила е катастрофирал и е ударил четири паркирани автомобила. Случаят е отделен от настоящото разследване.

Източници: bta.bg, dnesbg.com, nova.bg