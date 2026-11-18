Трима български граждани са депортирани от Великобритания след присъди за участие в схема за измама със социални помощи на стойност 53,9 милиона паунда. Стоян Стоянов, Патриция Панева и Галина Николова са излежали част от наказанията си, съобщи bTV.

Другите двама участници в схемата – Гюнеш Али и Цветка Тодорова, все още се намират във Великобритания. Процедурите по тяхното депортиране продължават.

Хиляди фалшиви заявления за Universal Credit

Групата е действала в продължение на четири години и половина, като е използвала три малки магазина в лондонския квартал Ууд Грийн като прикритие. Чрез тях са били подавани хиляди заявления за помощи по програмата Universal Credit.

За целта са използвани подправени документи за самоличност, трудови договори, фалшиви фишове за заплати и фиктивни договори за наем. За всяко заявление е бил посочван различен телефонен номер. Когато британските институции отказвали плащане, исканията били подавани отново, докато не бъдат одобрени.

Присвоените средства били използвани за луксозни автомобили, дизайнерски дрехи, часовници и бижута.

Открити са над 900 устройства и 750 000 паунда

Разследването започнало, след като властите установили повтарящи се имена и адреси в заявленията за социални помощи. При полицейски акции през май 2021 г. били иззети над 900 електронни устройства.

Разследващите открили и 750 000 паунда в брой, скрити в куфар под легло, както и други големи суми пари и луксозни вещи.

Петимата български граждани се признали за виновни по обвинения в измами и пране на пари. През май 2024 г. те получили присъди от три до осем години лишаване от свобода.

„Депортирането изпраща ясно послание“ към чуждестранните граждани, които нарушават законите на страната, заяви британският министър, отговарящ за граничната сигурност и убежището, Ана Търли.

Министърът по въпросите на измамите Лилиан Грийнууд посочи, че британското правителство засилва мерките срещу злоупотребите със социални помощи. Очакването е тези действия да спестят над 20 милиарда паунда на данъкоплатците през следващите пет години.