Българско и гръцко семейство са задържани в Гърция по случай с новородено момченце, предадено срещу 3500 евро. Според публикация на „Труд“ българите са използвали парите, за да купят автомобил втора употреба.

Българското семейство е живеело в село Ламбети, област Елида, в Западна Гърция. 42-годишната жена е родила на 5 януари в Университетската болница в Патра. Три дни по-късно тя е била изписана и заедно с мъжа си е предала бебето на двойка от Аспропиргос.

По данни, цитирани от „Труд“, случаят е станал известен на гръцката полиция след опит на двойката да легализира детето. Криминалисти са проверили болнични документи и данни за сделката с автомобила. Двамата възрастни от българското семейство и гръцката двойка са били задържани, като в публикацията не се посочва дали срещу тях вече са повдигнати обвинения.

Момченцето, което към момента на публикацията е на 10 месеца, е настанено временно в педиатрична клиника за прегледи. След това то трябва да бъде предадено на социалните власти.

Според публикацията бащата българин е бил арестуван два пъти за кражби. При единия случай той е избягал от полицейското управление в Елида. Имената на задържаните и позициите на техни защитници не са посочени.

Източници: trud.bg