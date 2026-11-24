Почти тон предполагаем кокаин е открит в каси с портокали на пазара Ню Спиталфийлдс в Лейтън, Лондон. Наркотикът е бил скрит под плодовете, съобщи британската полиция. Операцията е проведена на 22 ноември и е насочена срещу организирана престъпна група, заподозряна в незаконен внос на наркотици от клас А във Великобритания.

На пазара са задържани петима мъже на възраст 27, 33, 41, 43 и 58 години. Те са заподозрени в заговор за разпространение на наркотици от клас А. Друг 44-годишен мъж е задържан наблизо, като при него са открити около 100 килограма предполагаеми наркотици.

Полицията е извършила и претърсване на имот в Чешънт, графство Хартфордшър. Там е задържан 48-годишен мъж, а служителите са иззели приблизително 450 000 британски лири в брой.

В рамките на същото разследване камион е спрян край Мейдстоун и е откаран за проверка в Дувър. При претърсването са намерени около 250 килограма предполагаем кокаин. Шофьорът, 50-годишен мъж, също е задържан по подозрение за заговор за разпространение на наркотици от клас А.

Според различни британски публикации, позоваващи се на полицията, общото количество иззет кокаин е между 873 и 893 килограма. Разминаването в посочените данни не е обяснено публично. Всички осем задържани остават в ареста, а разследването продължава.

„Изземването на тези наркотици, които са щели да бъдат на стойност милиони лири, представлява сериозна загуба за тази престъпна дейност и е една от най-големите конфискации, които сме извършвали“, заявява детектив-суперинтендант Линдзи Билани, която ръководи разследването.

По думите ѝ операцията е предупреждение към организираните престъпни групи, които внасят наркотици от клас А. На този етап няма данни задържаните да са привлечени като обвиняеми или да са изправени пред съд.

Източници: theguardian.com, standard.co.uk