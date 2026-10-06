Светът отбелязва годишнини от смъртта на Еди Ван Хален, Джинджър Бейкър и Монсерат Кабайе

Има дати, в които музикалната история събира твърде много различни гласове и инструменти. На 6 октомври, но в три последователни години, умират китаристът Еди Ван Хален, барабанистът Джинджър Бейкър и оперната певица Монсерат Кабайе. Между тях няма обща сцена или общ стил, но всеки оставя след себе си звук, който трудно може да бъде сбъркан.

Еди Ван Хален промени езика на електрическата китара

Едуард Лодевик ван Хален е роден в Амстердам през 1955 г., а през 1962 г. семейството му се установява в Съединените щати. През 1972 г. той и брат му Алекс основават групата Van Halen, която се превръща в една от най-разпознаваемите американски рок групи.

Едноименният дебютен албум от 1978 г. показва веднага какво отличава китариста. В инструменталната пиеса „Eruption“ Ван Хален използва двуръчно потупване по грифа – техника, при която пръстите и на двете ръце участват в изсвирването на нотите. Той не е първият китарист, експериментирал с този подход, но го превръща в част от езика на хардрока и вдъхновява цяло поколение музиканти. Залата на славата на рокендрола определя приноса му като промяна в „речника“ на електрическата китара.

Еди Ван Хален умира на 65 години през 2020 г. след продължително боледуване. Van Halen е приета в Залата на славата на рокендрола през 2007 г.

Джинджър Бейкър превърна барабаните в водещ глас

Питър Едуард „Джинджър“ Бейкър започва да печели известност в британската блус сцена, преди през 1966 г. да създаде Cream с китариста Ерик Клептън и басиста Джак Брус. Групата съществува само две години, но издава четири албума, в които блусът, психеделичният рок и хардрокът се срещат в необичайно тежка и свободна форма.

Бейкър се отличава с мощна техника, продължителни импровизации и интерес към джаза и африканските ритми. След Cream той работи с нигерийския пионер на афробийта Фела Кути, а през 80-те години се присъединява за период към Hawkwind. Семейството му съобщава, че барабанистът е починал спокойно в болница през 2019 г. на 80 години.

Монсерат Кабайе свърза операта с поп музиката

Монсерат Кабайе изгражда международна кариера, продължила близо шест десетилетия. Испанската сопрано започва професионалния си път през 1956 г. като Мими в „Бохеми“ в Базел, а по-късно пее на най-големите оперни сцени. В родната ѝ Барселона тя има повече от 200 участия в операта „Лисеу“.

Нова публика я открива през 1987 г., когато записва „Барселона“ с Фреди Меркюри. Песента е използвана отново по време на олимпийските игри в града през 1992 г., вече след смъртта на вокалиста на Queen. Така Кабайе остава едновременно символ на голямата опера и на една от най-неочакваните музикални срещи на XX век.

Кабайе умира в болница „Сант Пау“ в Барселона през 2018 г. на 85 години. На поклонението ѝ тенорът Хосе Карерас казва: „Тя беше незаменима артистка, сопраното на XX век заедно с Мария Калас.“

Източници: ksl.com, investing.com