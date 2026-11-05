Почина Тони Бутала, основателят на The Lettermen

Тони Бутала, основателят и последният жив оригинален член на вокалната група The Lettermen, е починал на 1 ноември в Манитовок, щата Уисконсин. Той е бил на 87 години. Причината за смъртта не е обявена.

Мениджърът на групата Дейвид Хаскел е съобщил пред USA Today, че Бутала е имал здравословни проблеми през последните години и е починал спокойно, заобиколен от близки. „Той живееше, за да бъде на сцената“, е казал Хаскел, който е познавал певеца близо пет десетилетия.

Гласът зад хитовете на The Lettermen

Бутала създава The Lettermen в края на 50-те години заедно с Джим Пайк и Боб Енгеман. Триото изгражда разпознаваем стил с близки вокални хармонии и романтични поп аранжименти, които го превръщат в една от популярните вокални формации на 60-те години.

Първият голям успех идва през 1961 г. с версията на The Way You Look Tonight. Песента достига 13-о място в Billboard Hot 100 и носи на групата номинация за „Грами“. The Lettermen получават общо четири номинации за наградите, включително за най-добър нов изпълнител.

През следващото десетилетие групата поставя още 19 песни в класациите на Billboard. Сред най-известните са When I Fall in Love и медлито Goin' Out of My Head/Can't Take My Eyes Off You, номинирано за „Грами“ през 1968 г. Последният хит на The Lettermen е Everything Is Good About You от 1971 г.

От детска сцена до Алеята на славата

Бутала започва професионално да пее на 7 години в родния си Шарън, Пенсилвания. Година по-късно участва в радиопрограма на KDKA в Питсбърг. След преместването си в Лос Анджелис се присъединява към Mitchell Boys Choir и се появява във филмите Бяла Коледа, Питър Пан, Война на световете и On Moonlight Bay.

Певецът се оттегля от сцената през 2019 г., но продължава да следи развитието на групата. След смъртта на Джим Пайк и Боб Енгеман той остава последният оригинален член на състава. През 2020 г. The Lettermen получават звезда на Алеята на славата в Холивуд.

Няма да има публично поклонение пред тленните останки на Бутала. Възпоменателни събития ще бъдат организирани в Уисконсин и Калифорния, като подробностите ще бъдат обявени допълнително.

Източници: apnews.com, aol.com