Маришка Вереш: гласът зад вечната „Venus“

Преди да се появи гласът ѝ, „Venus“ започва с акустична китара и пиано. След това Маришка Вереш изпява първите думи и песента на Shocking Blue се превръща в един от разпознаваемите звуци на края на 60-те години. Родена на 1 октомври 1947 г. в Хага като Мария Елизабет Ендер, тя остава в историята на рок музиката като вокалистката, дала лице и характер на световния хит.

Музиката е част от живота ѝ още от дома. Баща ѝ Лайош Вереш е унгарски цигулар и ръководител на оркестър. В началото на 60-те години Маришка започва да пее в различни групи, а през 1968 г. се присъединява към Shocking Blue. В състава вече са китаристът и автор на песни Роби ван Леувен, басистът Клаасе ван дер Вал и барабанистът Кор ван дер Беек.

Песента, която стига до върха в САЩ

„Venus“ е написана от Роби ван Леувен и е записана през 1969 г. Песента първоначално привлича внимание в Европа, а през 1970 г. достига първо място в американската класация Billboard Hot 100. Така Shocking Blue става първата нидерландска група с песен номер едно в Съединените щати. В Европа сингълът влиза в челните позиции на редица национални класации, включително във Великобритания.

Успехът променя и образа на Вереш. Черната ѝ коса, силно очертаните очи и сценичните костюми я превръщат в запомняща се фигура от епохата. Косата, с която е известна, всъщност е перука. Самата певица обаче не приема напълно начина, по който пресата я представя. „Това не е начинът, по който се възприемах“, казва тя, цитирана от DutchNews.nl. Вереш обяснява, че кожените дрехи с каишки и връзки, за които пишат списанията, са ушити от майка ѝ.

Повече от един хит

Shocking Blue не остава без други успешни песни. След „Venus“ групата записва „Mighty Joe“, „Never Marry a Railroad Man“, „Blossom Lady“ и „Inkpot“. В Нидерландия съставът има 13 песни в Топ 40, макар че в международен мащаб най-силно остава свързан с „Venus“. Групата се разпада през 1974 г., но песните ѝ продължават да живеят в нови версии.

През 1986 г. британското трио Bananarama записва кавър на „Venus“, който също достига номер едно в САЩ, Канада и Австралия. Песента получава нов живот и чрез други изпълнители, а през 1988 г. Nirvana включва своя версия на „Love Buzz“ – композиция от репертоара на Shocking Blue.

Джаз, солова кариера и последните години

След края на групата Вереш издава самостоятелни сингли и постепенно се насочва към джаза. През 90-те години създава Shocking Jazz Quintet, с който преосмисля поп песни от 60-те и 70-те години. През 2003 г. излиза албумът „Gipsy Heart“, свързан с ромските ѝ корени. Тя продължава да изпълнява песни под името Shocking Blue и в по-късните години, включително с нови формации около Роби ван Леувен.

Маришка Вереш умира на 2 декември 2006 г. в Хага на 59-годишна възраст след заболяване от рак. Последният ѝ запис на „Venus“ излиза посмъртно през 2007 г. В историята на поп и рок музиката обаче остава преди всичко онзи глас от началото на песента – нисък, уверен и достатъчно силен, за да превърне едно име от древната митология в безсмъртен припев.

Източници: Индипендънт, DutchNews.nl, OOR