„Синелибри“ събира Лорка, Сарамаго и „Метрополис“

„Синелибри“ 2026 ще излезе отвъд традиционните кинопрожекции с поредица от галавечери, срещи с режисьори, литературни чествания и специални събития. Дванадесетото издание на Международния кино-литературен фестивал започва на 15 октомври и продължава до 8 ноември под мотото „Цивилизация на зрелището“. В програмата са включени над 70 филма, а фестивалът ще се проведе в София и още седем български града.

Само ден след официалното откриване, на 16 октомври от 19:30 ч. кино „Влайкова“ ще бъде домакин на галавечер на Португалия. Българската публика ще види премиерно „Ембарго“ на режисьора Антонио Ферейра – филмова адаптация по разказ на Нобеловия лауреат Жозе Сарамаго. Вечерта ще бъде посветена и на творчеството на автора на „Слепота“, чиито алегории за човека и обществото продължават да звучат актуално.

„Метрополис“ се завръща на голям екран

Едно от специалните събития на 18 октомври ще върне публиката почти век назад – към легендарния „Метрополис“ на Фриц Ланг. Прожекцията в кино „Влайкова“ е посветена на 50-годишнината от смъртта на режисьора.

Създаденият през 1927 г. научнофантастичен шедьовър представя антиутопичен град, разделен между привилегирован елит и работническа маса. Темите за социалното неравенство, технологиите и противопоставянето между умствения и физическия труд придават на филма особена актуалност почти сто години след появата му. След прожекцията е предвиден разговор за наследството на Ланг и мястото на „Метрополис“ в историята на киното.

Същата вечер киното ще се срещне и с виното. От 19:00 ч. в РЦСИ „Топлоцентрала“ ще бъде показана комедийната драма „Героят от гара „Фридрихщрасе“ – история за човек, който неволно е превърнат от медиите в герой и организатор на масово бягство от ГДР. Това е последният филм на германския режисьор Волфганг Бекер. Прожекцията ще бъде съпроводена от винена дегустация и пърформанс.

Мишел Льоклер пристига лично в София

Сред международните гости на фестивала е френският режисьор и сценарист Мишел Льоклер. На 18 октомври от 20:00 ч. в Дома на киното той лично ще представи новата си историческа комедия „Молиер, Сирано и младият крал“.

Льоклер е познат с вплитането на социални и политически теми в комедийния жанр. Сред най-известните му произведения е „Имената на любовта“, отличен с „Сезар“ за най-добър оригинален сценарий през 2011 г. Поставен markdown Официалната страница на „Синелибри“ също потвърждава участието му сред специалните гости на тазгодишното издание.

Лорка среща Пенелопе Крус и Глен Клоуз

Един от акцентите на фестивала идва на 19 октомври. Испано-френският драматичен епос „Черното топче“ на Хавиер Калво и Хавиер Амброси ще има официалната си премиера от 19:00 ч. в кино „Люмиер“.

Филмът е вдъхновен от незавършена творба на Федерико Гарсия Лорка и от пиесата „Тъмният камък“ на Алберто Конехеро. Историята преплита различни епохи и човешки съдби, белязани от любов, страх, насилие и стремеж към свобода. В актьорския състав са Пенелопе Крус, Глен Клоуз, Мигел Бернардо, Антонио де ла Торе и Лола Дуеняс.

Преди прожекцията публиката ще чуе кратък рецитал с избрани произведения на Лорка с музикален съпровод на тромпетиста Валентин Атанасов. Билетите за галавечерта на 19 октомври вече са изчерпани, но филмът ще има още редица прожекции в София.

Корпоративен скандал влиза в киното

Също на 19 октомври, но в кино „Одеон“, Белгия ще бъде представена с психологическия трилър „Прах“. Филмът е номиниран за „Златна мечка“ на Берлинале 2026 и стъпва върху реален корпоративен скандал, разтърсил страната в края на 90-те години по време на технологичния бум. След прожекцията зрителите ще разговарят чрез видеовръзка с режисьорката Анке Блонде.

На следващия ден – 20 октомври – програмата продължава с галавечер на Словения. В кино „Одеон“ ще бъде представена младежката драма с необичайното заглавие „Ида пееше толкова зле, че дори мъртвите ѝ пригласяха“. Специален гост ще бъде актрисата Естер Ивакич, определяна като едно от изгряващите имена на словенското кино.

„Малкият Никола“ и за най-малките зрители

Отделна програма е предвидена за децата. На 17 и 18 октомври „Синелибри“ ще отбележи 100-годишнината от рождението на Рьоне Госини с уикенд, посветен на „Малкият Никола“.

На сцена „Централни хали“ ще бъде показана анимацията „Малкият Никола: Какво чакаме, за да бъдем щастливи?“, а ден по-късно ще се играе кукленият спектакъл „Малкият Никола: Снимка на класа“. Входът за представлението е свободен.

Фестивалът започва на 15 октомври в зала 1 на НДК с новия филм на носителя на „Оскар“ Дани Бойл – „Мастило“. В центъра на историята за възхода на британския таблоид The Sun са Гай Пиърс като Рупърт Мърдок, Джак О'Конъл като Лари Ламб и Клер Фой като журналистката Джойс Хопкирк. Това ще бъде единствената прожекция на филма в България през 2026 г. преди световната му премиера през януари 2027 г.