„Остайница“ по едноименния роман на Рене Карабаш излиза по кината в България от 27 ноември. Копродукцията на България, Италия и Албания е режисирана от Костадин Бонев, а сценарият е написан съвместно от него и Карабаш.

Филмът беше представен премиерно на 16 октомври в столичното кино „Люмиер“ в рамките на кино-литературния фестивал „Синелибри“. Лентата участва в основния конкурс на 12-ото издание на форума, а през 2026 г. беше включена и в официалната селекция на фестивала „Златна роза“.

„Остайница“ вече получи две отличия от Международния филмов фестивал в Ню Йорк – за най-добър филм и за най-добра режисура. На премиерата Рене Карабаш разказа за работата по адаптацията: „Заради езика на киното се налагаше да развием някои персонажи и линии, но се надявам, че филмът се е харесал“, каза писателката.

Сюжетът отвежда зрителя високо в албанските планини, където 16-годишната Бекиа е принудена от баща си да се омъжи за мъж от селото. В нощта преди сватбата тя разтрогва годежа и избира да се възползва от правото да стане мъж според патриархалните закони.

Бекиа приема името Матя и се отказва от женската си идентичност, за да получи свободата и правата, които са недостъпни за жените в нейното общество. Последиците от избора ѝ са тежки – смъртта на баща ѝ и разпадането на семейството.

Главната роля изпълнява албанската актриса Алтеа Лазай, която играе Бекиа и нейното мъжко алтер его Матя. В актьорския състав са още Дениза Павлова, Урим Алия, Единьо Яхия, Мирела Наска, Денардо Незири и Снежина Петрова.

Романът „Остайница“ привлече международно внимание, след като през 2026 г. попадна в краткия списък с произведенията, номинирани за Международната награда „Букър“. Екранизацията продължава пътя на историята към публика извън България и Албания.

Разпространението на филма е подкрепено от Министерството на културата на Италия, Националния филмов център на Албания, Българската национална телевизия и Изпълнителната агенция „Национален филмов център“.