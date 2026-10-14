Шерлок Холмс 3 още няма дата, но сценарият е готов

Третият филм за Шерлок Холмс с Робърт Дауни-младши и Джуд Лоу все още няма официална дата за премиера, въпреки че проектът е в разработка вече 15 години. Новата версия на сценария е завършена, но продукцията остава зависима от графика на Дауни-младши и от решенията на екипа зад филма.

Сценаристът Крис Бранкато потвърди, че е написал пълна чернова на третата част. „Не знам, това зависи от боговете на киното. А също и от графика на Робърт. Той има много, много натоварен график, така че се надявам филмът да бъде направен“, каза Бранкато пред The Direct.

Премиерата беше отлагана два пъти

Warner Bros. започва подготовката на продължението още преди излизането на „Шерлок Холмс: Игра на сенки“ през 2011 г. Студиото първоначално обявява премиера за декември 2020 г., а по-късно я премества за декември 2021 г. Филмът обаче не излиза в нито един от двата планирани срока, а пандемията допълнително усложнява работата по продукцията.

Първите два филма, режисирани от Гай Ричи, събраха общо над 1 млрд. долара в световния боксофис. Въпреки това Ричи напусна третата част през 2019 г., а неговото място зае Декстър Флетчър, познат с филма „Рокетмен“.

Дауни-младши и Джуд Лоу остават в проекта

Робърт Дауни-младши и Джуд Лоу продължават да бъдат свързвани с ролите на Шерлок Холмс и доктор Джон Уотсън. През май 2026 г. Дауни-младши каза, че бъдещето на филма до голяма степен е в ръцете на съпругата му Сюзън Дауни, която е сред продуцентите. „Тя е продуцентът и има последната дума. Това е най-голямата мистерия“, заяви актьорът.

Сред обсъжданите промени е възможността действието да бъде преместено от традиционния лондонски адрес на Холмс на Бейкър Стрийт в САЩ. Идеята беше спомената от Сюзън Дауни през 2025 г., но не е ясно дали ще остане в окончателната версия на сценария.

Няма официално потвърждение за останалия актьорски състав, нито публикуван трейлър. Еди Марсан е посочван като възможен изпълнител на инспектор Лестрейд, но участието му не е потвърдено. Джаред Харис, който изигра професор Мориарти във втората част, заяви, че не е разговарял с продукцията за завръщане.

Засега единственото сигурно развитие е готовата чернова на сценария. Самото заснемане и премиерната дата на „Шерлок Холмс 3“ остават неизвестни.

Източници: rbc.ru, thedirect.com, ndtv.com