Филмът „Дигър“ може да донесе рекордна загуба на Том Круз

Новият филм на Том Круз „Дигър“ може да се превърне в най-големия боксофис провал в кариерата му. За първите две седмици по кината екологичната комедия на Алехандро Гонсалес Иняриту е събрала 35 милиона долара, а прогнозата за общите приходи е около 50 милиона долара.

Данните са цитирани от Variety, което се позовава на свои източници. Според публикацията Warner Bros. първоначално е очаквала филмът да донесе между 150 и 200 милиона долара. За да достигне точката на рентабилност, продукцията трябва да реализира около 300 милиона долара от кинопрожекции.

Недостигът може да достигне 245 млн. долара

При прогнозирани приходи от около 50 милиона долара разликата спрямо необходимата сума за покриване на разходите би била приблизително 250 милиона долара. Variety оценява потенциалната загуба на около 245 милиона долара.

Ситуацията се усложнява и от договора на Том Круз. Според публикацията актьорът има право да получава определен процент от приходите преди Warner Bros. да възстанови направените разходи. Това означава, че за студиото може да е необходимо повече време от обичайното, за да започне да отчита печалба от филма.

Сюжетът поставя Круз в ролята на най-влиятелния човек в света

В „Дигър“ Том Круз играе най-влиятелния човек на планетата. Героят му решава да спаси човечеството от глобална катастрофа, за която сам носи отговорност. Филмът е режисиран от Алехандро Гонсалес Иняриту.

Потенциалният финансов резултат контрастира с мащаба на продукцията и очакванията към нея заради участието на Круз и режисьора. Ако прогнозата за около 50 милиона долара се потвърди, приходите ще останат далеч под първоначално заложените от Warner Bros. стойности.

Премиерата на „Дигър“ привлече допълнително внимание и заради появилите се по-рано публикации за близък момент между Том Круз и Кейт Мидълтън на събитие, свързано с филма.

Източници: variety.com