Дейвид Съркамп, основателят, фронтменът и характерният глас на американската прогресивна рок група Pavlov's Dog, е починал на 13 октомври на 73 години. Групата съобщи за смъртта му и я определи като неочаквана. Причината за кончината не е публично съобщена.

„С най-тежки сърца споделяме неочакваната загуба на нашата творческа сила, вокалист и скъп приятел Дейвид Съркамп“, се казва в съобщението на Pavlov's Dog, цитирано от музикалното издание Louder. Информацията за смъртта беше потвърдена и от други медии, сред които Men's Journal.

Гласът зад „Julia“

Съркамп създава Pavlov's Dog в Сейнт Луис през 1972 г. заедно с други музиканти от местната сцена. Той е вокалист, китарист и основен автор на песните на групата, чийто звук съчетава прогресивен рок, драматични аранжименти и цигулка.

Дебютният албум Pampered Menial излиза през 1975 г. и утвърждава групата с песни като Julia, Late November и Of Once and Future Kings. Високият, почти фалцетен вокал на Съркамп се превръща в нейна отличителна черта. Година по-късно излиза и вторият албум At the Sound of the Bell.

Историята на Pavlov's Dog започва в САЩ, но музиката на групата намира особено силен отзвук сред почитателите на прогресивния рок във Великобритания и Европа. През годините съставът преминава през промени, а Съркамп остава неговата постоянна творческа фигура и лице.

Групата продължи да свири десетилетия

След първоначалния период на активност Pavlov's Dog се завръща към сцената и продължава да записва и да изнася концерти. Съркамп запазва водещата си роля в групата до края на живота си, а гласът му остава най-разпознаваемият елемент от нейното звучене.

Смъртта му слага край на повече от пет десетилетия музикална кариера, започнала с една от най-необичайните американски прогресивни рок групи през 70-те години.

Източници: loudersound.com, mensjournal.com