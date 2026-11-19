Британската рок група Asia издаде „Indigo“ – първия си студиен албум след смъртта на съоснователя, вокалист и басист Джон Уетън през 2017 г. Записът излезе на 6 ноември и е 14-ият студиен албум в историята на групата.

„Indigo“ идва 12 години след „Gravitas“, последния албум на Asia с участието на Уетън. Новият материал е създаден от състав, в който са клавиристът Джеф Даунс, вокалистът и басист Хари Уитли, китаристът Джон Мичъл и барабанистът Върджил Донати. Албумът е записан през 2025 г.

Недовършената музика на Уетън

Историята на „Indigo“ започва през 2015 г., когато Даунс и Уетън започват да подготвят нови песни след издаването на „Gravitas“. Заболяването на Уетън прекъсва работата, а смъртта му през 2017 г. оставя проекта незавършен.

„Загубих най-великия си партньор в писането на музика“, казва Даунс пред Louder. По думите му по-късно е решил, че недовършената музика не трябва да остане неиздадена.

В центъра на албума е тричастната композиция „Tattoo Indigo“, върху която двамата музиканти са работили заедно. В „Indigo“ са включени „Tattoo Indigo (Parts 2 & 3)“, както и „Chesapeake Bay“ – още една песен, започната от Уетън и Даунс. В „Chesapeake Bay“ участва на акустична китара Стив Хау, един от оригиналните членове на Asia.

Нов състав и планове за концерти

Настоящият състав се оформя след трибют концерта за Джон Уетън през 2023 г. Реакцията към изпълненията убеждава Даунс да продължи с нова версия на Asia. Хари Уитли поема вокалите и баса, а Джон Мичъл и Върджил Донати са избрани заради предишната си работа с музиканти от обкръжението на Уетън.

Първият сингъл от албума е „The Traveller (Into The Light)“. Сред останалите песни са „Change Of Heart“, „Arcadia“, „Life In The Sun“, „Hymn For The Fallen“, „An Elegy“ и „Echo Of You“. Бонус изданието включва версия на „Tattoo Indigo (Part 3)“ с участието на Майк Портной от Dream Theater.

Издаването на „Indigo“ е последвано от нов концертен период за Asia. Джеф Даунс ще има ангажименти както с групата, така и с Yes през 2027 г., като Asia планира да представя и песни от новия албум.

Източници: loudersound.com, hellorayo.co.uk, tollbit.forbes.com