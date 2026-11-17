Родната попзвезда Дара (DARA) остана извън официалните номинации за 69-ите награди „Грами“, които бяха обявени на 16 ноември 2026 г. Певицата имаше шанс да попадне сред претендентите в четири категории, но името ѝ не намери място в окончателния списък на Американската звукозаписна академия. Междувременно Бионсе записа поредно историческо постижение, превръщайки се в първия артист със 100 номинации за най-престижните отличия в музикалната индустрия.

Дара участваше в предварителната процедура за номиниране с песента „Bangaranga“, с която донесе първата победа на България на конкурса „Евровизия“ през 2026 г. Композицията беше предложена за отличията „Запис на годината“ и „Песен на годината“, а самата изпълнителка се бореше за място в категориите „Най-добро солово поп изпълнение“ и „Най-добър нов изпълнител“.

Кандидатурите бяха подадени след инициатива на професионален член на Американската звукозаписна академия, който се свързал с екипа на певицата. Въпреки че „Bangaranga“ премина през процедурата по кандидатстване, песента не събра достатъчно подкрепа при гласуването, за да достигне до финалните номинации.

Това обаче не променя факта, че участието в процедурата представлява важна стъпка в международната кариера на българската изпълнителка. Подаването на кандидатура за „Грами“ не означава автоматична номинация, тъй като окончателният избор се прави от членовете с право на глас в Академията.

Бионсе продължава с рекордите

Голямата новина от обявяването на номинациите е свързана с Бионсе. Американската певица получи своята стотна номинация благодарение на песента „Morning Dew (Donk)“, която ще се състезава в категорията за най-добро солово R&B изпълнение.

С това 45-годишната звезда затвърди статута си на най-номинирания артист в историята на „Грами“. Бионсе държи и рекорда за най-много спечелени статуетки – 35. През 2025 г. тя най-накрая получи и дългоочакваното отличие за „Албум на годината“ с кънтри проекта „Cowboy Carter“.

При кого отидоха номинациите?

Истинската сензация сред тазгодишните претенденти обаче е британската певица RAYE, която оглавява класацията с впечатляващите 11 номинации. Така тя изравни рекорда на Бионсе за най-много номинации, получени от жена в рамките на една церемония.

RAYE ще се бори за някои от най-важните отличия, включително „Албум на годината“, „Запис на годината“ и „Песен на годината“. Успехът ѝ е свързан с албума „This Music May Contain Hope“, който получи широко признание.

На второ място по брой номинации се нарежда испанската певица Розалия с девет, благодарение на проекта „LUX“. Седем номинации получиха Оливия Родриго, Фийби Бриджърс, Ела Лангли и Миранда Ламбърт.

Сред претендентите за „Албум на годината“ са още Тейлър Суифт с „The Life of a Showgirl“, Бруно Марс с „The Romantic“ и Оливия Дийн с „The Art of Loving“.

Особено впечатление прави силното присъствие на жените в основните категории. Седем от осемте номинирани албума за най-престижното отличие са на изпълнителки, което превръща тазгодишната надпревара в една от най-интересните за женското присъствие в съвременната музика.

Сред големите изненади е отсъствието на Хари Стайлс, чийто четвърти студиен албум „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“ не получи нито една номинация. Без признание останаха и Ед Шийрън с „Play“, както и Джъстин Бийбър с „Swag II“.

Новост в тазгодишното издание е въвеждането на пет допълнителни категории, сред които отличие за най-добро азиатско поп изпълнение. Решението предизвика дискусии в музикалната индустрия, включително за начина, по който се оценяват изпълнителите от различни музикални пазари.

69-ата церемония по връчването на наградите „Грами“ ще се състои на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис. Тогава ще стане ясно дали RAYE ще превърне рекордния си брой номинации в победи и дали Бионсе ще прибави още една статуетка към внушителната си колекция.

За България тазгодишната надпревара приключва без номинация за Дара, но международният пробив на изпълнителката и успехът ѝ на „Евровизия“ остават важни постижения за родната попмузика.