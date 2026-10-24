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Казахстан отбеляза 35 години независимост със специален концерт в София (ВИДЕО)

Казахстан отбеляза 35 години независимост със специален концерт в София (ВИДЕО)

24 Октомври, 2026 08:11 388 5

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  • независимост-
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  • forte trio

Forte Trio е сред най-известните камерни ансамбли на Казахстан

Казахстан отбеляза 35 години независимост със специален концерт в София (ВИДЕО) - 1
Снимки и видео: М. Богданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По случай 35 години независимост на Казахстан в Централния военен клуб в София държавното трио на Казахстан – Forte trio изнесе концерт.

„Днес Казахстан е най-голямата икономика в Централна Азия, важен енергиен и транспортно-логистичен партньор на Европейския съюз, активно участващ в решаването на регионални и глобални предизвикателства“, каза в началото на концертната вечер Виктор Темирбаев, посланик на Република Казахстан в България.

Той подчерта, че под ръководството на президента Касъм-Жомарт Токаев в страната последователно се извършват мащабни трансформации, насочени към изграждане на справедлив Казахстан, укрепване на върховенството на закона, повишаване на благосъстоянието на гражданите и развитие на икономиката.

„2026 година има особено значение за страната ни. Приемането на 15 март с национален референдум на новата Конституция, която влезе в сила на 1 юли, бележи най-важният етап в развитието на казахстанската държавност. Тя постави основа за по-нататъшна модернизация на политическата система, укрепване на правата и свободите на гражданите и формиране на по-ефективни държавни институции“, отбеляза посланика.

Наред с политическите реформи, Казахстан напредва стабилно по пътя на икономическата модернизация, като се фокусира върху дигитализацията, изкуствения интелект, развитието на транспортната инфраструктура, иновациите и човешкия капитал.

На международната сцена Казахстан последователно провежда миролюбива и многовекторна външна политика, основана на принципите на Устава на ООН, зачитането на суверенитета на държавите, международното право и конструктивния диалог“, изтъкна посланик Темирбаев.

„Специално място в нашата външна политика заема Република България, с която ни свързват традиционни отношения на приятелство, взаимно уважение и доверие. С удовлетворение отбелязваме последователното и качествено развитие на казахстанско-българското сътрудничество, основано на доверителен политически диалог на най-високо ниво и взаимен интерес за разширяване на практическото взаимодействие“, подчерта посланика.

Двете страни имат значителен потенциал за укрепване на партньорството в търговията, инвестициите, енергетиката, транспорта, образованието и културата.

Нови перспективи се откриват в развитието на транспортната взаимосвързаност на Централна Азия и Югоизточна Европа, включително чрез Средния коридор.

„Убеден съм, че нашите съвместни усилия ще допринесат за по-нататъшното укрепване на приятелството и взаимноизгодното сътрудничество между Казахстан и България“, заключи посланик Темирбаев.

Събитието беше уважено и заместник-министъра на външните работи на Република България Христо Полендаков:

„Независимостта не е само историческо постижение, но и отговорност за опазване на свободата и националната идентичност. Тя е траен ангажимент към мира, стабилността и просперитета“.

България отдава голямо значение на отношенията си с Казахстан и разглежда страната като свой основен партньор сред страните от региона на Централна Азия, в светлината на широките възможности за развитие на двустранното ни сътрудничество в различни области от взаимен интерес, с приоритет търговско-икономическото взаимодействие, свързаността и различните измерения на тази свързаност.

„Наред с това българската страна разглежда засиленото партньорство и сътрудничество на Европейския съюз с държавите от Централна Азия и в перспектива с Република Казахстан и издигането му до равнището на стратегическо партньорство като допълнителен импулс за развиването на нашите ползотворни двустранни отношения“, подчерта Полендаков.

Казахстан е сред най-динамично развиващите се икономики през последните 20 години и най-голямата икономика в Централна Азия. Осъществените наскоро мащабни конституционни реформи, целенасочената държавна политика за развитието на свързаността, дигиталната трансформация и развитието на иновациите затвърждават авторитета на страната като ключов фактор за стабилност и прогрес в Централна Азия.

Казахстан отбеляза 35 години независимост със специален концерт в София (ВИДЕО)

Forte Trio е определяно като един от най-известните камерни ансамбли на Казахстан, получил признание не само в страната, но и извън нейните граници. Музикантите са гастролирали активно в Европа и са изнасяли концерти в САЩ, Бразилия, Русия, Китай, Финландия и държави от Централна Азия.

Ансамбълът изнася повече от 100 концерта годишно. Триото е създадено преди 12 години от известния

Пианистът Тимур Урманчеев, заслужил деятел на Казахстан и носител на ордена „Курмет“ заедно с музиканти и лауреати на международни конкурси Мурат Нарбеков – виолончело и Максат Джусупов – цигулка изпълниха произведенията:

„Япурай“ – казахска народна песен, аранжимент А. Толукпаев

Феликс Менделсон – Клавирно трио №2 в до минор, оп. 66

Астор Пиацола – „Invierno Porteño“ („Зима“) и „Primavera Porteña“ („Пролет“) от цикъла „Годишните времена на Буенос Айрес“

А. Жайим – „Керогли“, „Ан шашу“, аранжимент И. Башкатов

Казахстан отбеляза 35 години независимост със специален концерт в София (ВИДЕО)


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В София ???

    1 0 Отговор
    А нашият концерт за 1400г.България къде ще бъде проведен ? На Марс може би !?

    08:16 24.10.2026

  • 2 Казахстан

    3 0 Отговор
    много дръпна напред ! Хубави пътища , достъпни цени и добро качество на хранителните продукти , изключително много грижи за децата и учениците , както и здравеопазването .

    08:25 24.10.2026

  • 3 Българин

    1 0 Отговор
    След окраината са тия.

    Коментиран от #4, #5

    08:28 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трай бе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Руски мръшляк

    08:58 24.10.2026