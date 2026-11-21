Песните „Докога“, „Мога“, „В трето лице“ и „Вятърът спи“ ще прозвучат отново на сцената на клуб FOMO в София, където Ирина Флорин отбелязва 25 години от издаването на албума „В трето лице“. Концертът е тази вечер, 21 ноември, с начало, обявено за 19:00 часа.

Събитието ще бъде и официалното представяне на албума на винил. Специални гости са Момчил Колев, Ваня Щерева, Стенли, Георги Георгиев и Свилен Ноев. На сцената с Ирина Флорин ще излязат още Йоана Маринова – вокали, Христо Костов – китари, Мартин Стоянов-Мартист – клавир и програмиране, и Владислав Зидаров – барабани.

„Това е концерт, който ще върне както нея, така и публиката във времето, когато множество значими български музиканти се обединяват в един общ проект, оставил знаков отпечатък в историята на българската поп музика“, казват организаторите от Fest Team.

Албумът събира различни лица на българската поп сцена

Голяма част от музикалната идентичност на „В трето лице“ е създадена от композитора и музикант Момчил Колев, познат от дуета „Дони и Момчил“ и група „Клас“. В проекта участват и Георги Георгиев и Свилен Ноев от „Остава“, Нуфри и Графа.

Песента „Докога“ е по текст на Ваня Щерева и се превръща в една от най-разпознаваемите композиции в репертоара на Ирина Флорин. Ина Григорова е автор на текстовете на „Мога“, „Вятърът спи“ и едноименната песен „В трето лице“.

Юбилейният концерт връща на една сцена част от музикантите, свързани с албума, издаден преди четвърт век, и поставя началото на новия му формат като винил издание.

Източници: bta.bg