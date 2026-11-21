Само на 24 години Александър Малофеев вече е сред големите имена на световната клавирна сцена. През 2026 г. той получи две от най-престижните отличия в класическата музика – наградата Gramophone Classical Music Award за млад артист на годината и OPUS KLASSIK за млад талант на годината. Последната е присъдена за дебютния му солов албум Forgotten Melodies, издаден от Sony Classical. Албумът получи и признанието „Избор на редактора“ на списание Gramophone, както и „Запис на месеца“ на BBC Music Magazine.

На 22 ноември Малофеев пристига в зала „България“, за да изпълни един от най-остроумните и виртуозни концерти в клавирния репертоар – Концерт №1 за пиано, тромпет и струнен оркестър на Дмитрий Шостакович. Негов партньор ще бъде Петър Македонски – солист-тромпетист на Софийската филхармония, а диригент на вечерта е маестро Найден Тодоров.

Концертът на Шостакович е истинско изпитание за музикалното въображение и виртуозността на изпълнителите. Пианото и тромпетът влизат в непредсказуем диалог – спорят, надвикват се, иронизират се, прекъсват се и се надпреварват. Музиката преминава от изящна лирика към неудържим темперамент, от елегантен хумор към хаплив сарказъм. А финалът е виртуозен фойерверк, който изисква от солистите светкавични реакции, безупречна техника и артистична свобода.

Това е музика, в която Александър Малофеев има възможност да разгърне качествата, превърнали го в международна сензация – изключителна техническа прецизност, ярко въображение и музикална зрялост, необичайна за възрастта му.

Роден през 2001 г, Малофеев привлича вниманието на музикалния свят още като дете. Още тогава критиката отбелязва не само изключителната му техническа прецизност, но и необичайната за възрастта му музикална зрялост. След победата на Международния конкурс „Чайковски“ за млади музиканти той се утвърждава като един от най-забележителните пианисти на своето поколение.

Следват концерти в Карнеги хол, Музикферайн, Концертгебау, Парижката филхармония и сътрудничества с водещи оркестри и диригенти. Малофеев впечатлява с виртуозност, но истинската сила на изпълненията му е в способността да открива емоционалния смисъл зад всяка нота.

В Концерт №1 на Шостакович негов равностоен партньор ще бъде Петър Македонски – един от утвърдените български тромпетисти, познат с яркото си сценично присъствие и изразителен тон.

Втората част на вечерта ще разкрие един напълно различен Шостакович.

Камерната симфония в до минор, оп. 110а, създадена от Рудолф Баршай по Осмия струнен квартет на композитора, е сред най-драматичните произведения, свързани с неговото име. Написан през 1960 г., квартетът съдържа музикалния монограм на Шостакович – четирите тона, които преминават през цялата творба като настойчив личен подпис. Музиката е наситена с трагични спомени, вътрешно напрежение и болезнена откровеност.

Под диригентството на Найден Тодоров Софийската филхармония ще представи две противоположни страни от гения на Шостакович – ослепителната ирония на младия композитор и драматичната изповед на зрелия творец.