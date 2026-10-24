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Изборът на новия Джеймс Бонд е на финалната си права
  Тема: Известни личности

Изборът на новия Джеймс Бонд е на финалната си права

24 Октомври, 2026 16:18 361 3

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  • джак лоудън-
  • джош о'конър-
  • даниъл крейг

Калъм Търнър, Джак Лоудън и Джош О'Конър са сред кандидатите за ролята, която Даниъл Крейг напусна след пет филма

Изборът на новия Джеймс Бонд е на финалната си права - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Търсенето на следващия Джеймс Бонд навлезе във финалната си фаза с пробни снимки в Лондон. Сред актьорите, които се очаква да участват в последния кръг на кастинга, са Калъм Търнър, Джак Лоудън и Джош О'Конър.

Търнър е познат от филма „Само една нощ“, Лоудън участва в сериала „Бавни коне“, а О'Конър привлече международно внимание с ролята си в „Короната“. Имената им са сред посочените кандидати за ролята на агент 007.

Според информацията на ДПА, цитирана от БТА, пробните снимки трябва да покажат как претендентите се справят с три основни компонента - каскади, екранно присъствие и диалог. Това е последният етап преди избора на актьора, който ще поеме ролята след Даниъл Крейг.

Сред спряганите по-рано имена бяха Джейкъб Елорди от „Еуфория“ и Джак О'Конъл, познат от филма „Грешници“. Според „Холивуд Рипортър“ двамата не са сред финалните претенденти.

Така надпреварата се концентрира около ограничен кръг актьори, като освен Калъм Търнър, Джак Лоудън и Джош О'Конър има и неназован кандидат. Официално име на новия Джеймс Бонд все още не е обявено.

Ейми Паскал, която ще бъде продуцент на следващия филм, описа кастинга като продължителен и внимателен процес.

„Бих казала, че е много вероятно да имаме новини до края на годината“, каза Паскал. Тя допълни: „Действаме изключително методично. Като човек, работил в студиото заедно с продуцента Барбара Броколи, мога да кажа, че е много трудно да се намери заместник на Даниъл Крейг.“

Даниел Крейг изигра Бонд за първи път в „Казино Роял“, който излезе през 2006 г. Той се оттегли след петия си филм от поредицата - „Смъртта може да почака“, излязъл през 2021 г.

Новата продукция за агент 007 все още няма официално заглавие. Режисьор ще бъде Дени Вилньов, познат с филма „Дюн“, а продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман, работил по поредицата за Хари Потър.

След приключването на пробните снимки предстои продуцентите да вземат окончателното решение за главната роля. Очакването е името на новия Джеймс Бонд да бъде обявено до края на годината.


Великобритания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Борис Джонсън

    0 0 Отговор
    Води надпреварата с мнозинство!

    16:35 24.10.2026

  • 3 Тирето

    0 0 Отговор
    Калъм Търнър! ✨

    16:35 24.10.2026