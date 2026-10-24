Изборът на новия Джеймс Бонд е на финалната си права

Търсенето на следващия Джеймс Бонд навлезе във финалната си фаза с пробни снимки в Лондон. Сред актьорите, които се очаква да участват в последния кръг на кастинга, са Калъм Търнър, Джак Лоудън и Джош О'Конър.

Търнър е познат от филма „Само една нощ“, Лоудън участва в сериала „Бавни коне“, а О'Конър привлече международно внимание с ролята си в „Короната“. Имената им са сред посочените кандидати за ролята на агент 007.

Jack Lowden, Callum Turner, and Josh O’Connor are reportedly among the leading contenders to become the next James Bond, with final auditions said to be underway. Which of these three would be the best choice for 007? Source: @Deadline https://t.co/iil7uazRGO — CineVanta (@CineVanta) October 22, 2026

Според информацията на ДПА, цитирана от БТА, пробните снимки трябва да покажат как претендентите се справят с три основни компонента - каскади, екранно присъствие и диалог. Това е последният етап преди избора на актьора, който ще поеме ролята след Даниъл Крейг.

Сред спряганите по-рано имена бяха Джейкъб Елорди от „Еуфория“ и Джак О'Конъл, познат от филма „Грешници“. Според „Холивуд Рипортър“ двамата не са сред финалните претенденти.

Така надпреварата се концентрира около ограничен кръг актьори, като освен Калъм Търнър, Джак Лоудън и Джош О'Конър има и неназован кандидат. Официално име на новия Джеймс Бонд все още не е обявено.

Ейми Паскал, която ще бъде продуцент на следващия филм, описа кастинга като продължителен и внимателен процес.

„Бих казала, че е много вероятно да имаме новини до края на годината“, каза Паскал. Тя допълни: „Действаме изключително методично. Като човек, работил в студиото заедно с продуцента Барбара Броколи, мога да кажа, че е много трудно да се намери заместник на Даниъл Крейг.“

Даниел Крейг изигра Бонд за първи път в „Казино Роял“, който излезе през 2006 г. Той се оттегли след петия си филм от поредицата - „Смъртта може да почака“, излязъл през 2021 г.

Новата продукция за агент 007 все още няма официално заглавие. Режисьор ще бъде Дени Вилньов, познат с филма „Дюн“, а продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман, работил по поредицата за Хари Потър.

След приключването на пробните снимки предстои продуцентите да вземат окончателното решение за главната роля. Очакването е името на новия Джеймс Бонд да бъде обявено до края на годината.