Робърт Патинсън е новият Джеймс Бонд. Актьорът ще наследи Даниел Крейг, който приключи петгодишното си участие като агент 007 с „Смъртта може да почака“ през 2021 г. Изборът поставя началото на нов етап за поредицата, превърнала се в един от най-ценните брандове в световното кино.

Следващият филм ще бъде режисиран от Дени Вилньов по сценарий на Стивън Найт. Продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман, а Таня Лапоант е изпълнителен продуцент.

Как е избран новият Джеймс Бонд

Джеф Безос, основател на Amazon и изпълнителен председател на компанията, разказа, че е участвал пряко в подбора. По думите му голяма група кандидати е била сведена до петима финалисти - Патинсън, Никълъс Холт, Джак Лоудън, Джош О'Конър и Калъм Търнър.

Петимата са преминали пробни снимки с по три сцени, пълни костюми, реални декори и други актьори. „Първоначално смятахме, че може би трябва да изберем някого по-малко известен. Но на пробните снимки беше толкова очевидно - той е Джеймс Бонд“, заяви Безос, цитиран от Асошиейтед прес.

По думите му окончателното решение е взето в петък, само три дни преди официалното обявяване на избора. Amazon MGM Studios съобщи, че Патинсън ще бъде седмият актьор, изпълнил ролята на британския шпионин в официалната филмова поредица.

Боксофис за близо 8 млрд. долара

От премиерата на „Доктор Но“ със Шон Конъри през 1962 г. 25-те официални филма за 007 са натрупали близо 8 млрд. долара от световния боксофис. Това поставя поредицата на пето място сред най-печелившите филмови франчайзи, след киновселената на Marvel, „Междузвездни войни“, „Хари Потър“ и „Спайдърмен“.

Сумата се отнася до приходите от кинобилети и не представлява общата стойност на марката. Към нея се добавят лицензирани стоки, рекламни партньорства и търговски сделки, чиито условия обикновено не се публикуват изцяло.

Приходите от киното са само част от причината Amazon да търси по-голям контрол върху франчайза. Компанията придоби MGM през 2022 г. за 8,5 млрд. долара, а през 2025 г. договори творчески контрол върху бъдещите продукции за Бонд в рамките на съвместно предприятие с дългогодишните продуценти Барбара Броколи и Майкъл Дж. Уилсън. Според „Гардиън“ Amazon е платила над 1 млрд. долара за тази промяна.

Партньорства и стойност извън екрана

Money.bg цитира оценки, според които спонсорските договори, свързани с поредицата през годините, възлизат на около 5 млрд. долара. Според същите оценки съвременните партньорства могат да носят до 200 млн. долара на филм, макар тези числа да не са официално публикувани финансови резултати на франчайза.

Сред марките, свързани с образа на Бонд, са часовниците Omega, бирата Heineken и автомобилите Aston Martin. Британският производител представи специалния модел DB10 за „Спектър“ от 2015 г., а костюм на Tom Ford от „007 координати: Скайфол“ беше продаден на търг за 25 200 паунда.

С избора на Патинсън Amazon получава възможност да развива марката в нова посока. Следващият филм ще бъде първата продукция за 007 под творческия контрол на Amazon MGM Studios, но дата за премиерата му все още не е обявена.

Източници: money.bg, apnews.com, theguardian.com