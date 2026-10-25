Оркестър „100 каба гайди“ отбелязва 65-годишнината си с концерт в Смолян

Оркестър „100 каба гайди“ ще отбележи 65-годишнината от създаването си с тържествен концерт на 28 октомври в Смолян, съобщи за БТА председателят на Народно читалище „Орфееви гори – 1870“ Цветанка Илиева. В празничната програма ще участват фолклорните състави на читалището и гостуващи артисти.
Оркестърът е създаден през 1961 г. от фолклориста и диригент Апостол Кисьов. Първата му голяма изява е на Роженския събор през същата година. Оттогава изпълненията на гайдарите са неизменна част от откриването на събора, а оркестърът се е превърнал в един от най-разпознаваемите символи на родопската музикална традиция.
От 1992 г. „100 каба гайди“ развива дейността си към Народно читалище „Орфееви гори – 1870“ в смолянския квартал Райково.
Юбилейният концерт ще започне в 19:00 ч. в зрителната зала на читалището.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА ПРИМЕР ЗА СИЛАТА НА КОЛЕКТИВА
.......
КОЯТО Е В КОНТРАСТ
.... С ОМРАЗАТА И РАЗДЕЛЕНИЕТО В ТЕРИТОРИЯТА
Коментиран от #3
11:42 25.10.2026
2 Ах тази еманципация ...
11:45 25.10.2026
3 Жоржета стресираща
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Демек в контраст
Да надуваш корем на агнье
Коментиран от #4
11:46 25.10.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Жоржета стресираща":НЕ РАЗБИРАШ ТИ ДРЕВНИТЕ ЗНАНИЯ
....
ГАЙДАТА НА НЕСТИНАРИТЕ НАПРИМЕР Е ПОДГОТВЯЛА ДЖЕДАИТЕ ЗА БИТКА ... КАТО ГИ ВКАРВА В ТРАНС :)
Коментиран от #5
11:51 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.