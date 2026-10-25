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Оркестър „100 каба гайди“ отбелязва 65-годишнината си с концерт в Смолян

Оркестър „100 каба гайди“ отбелязва 65-годишнината си с концерт в Смолян

25 Октомври, 2026 11:33 432 5

  • 100 каба гайди-
  • празник-
  • годишнина-
  • концерт-
  • смолян

Фолклорни състави и гостуващи артисти ще подкрепят състава на празника им

Оркестър „100 каба гайди“ отбелязва 65-годишнината си с концерт в Смолян - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Оркестър „100 каба гайди“ ще отбележи 65-годишнината от създаването си с тържествен концерт на 28 октомври в Смолян, съобщи за БТА председателят на Народно читалище „Орфееви гори – 1870“ Цветанка Илиева. В празничната програма ще участват фолклорните състави на читалището и гостуващи артисти.

Оркестърът е създаден през 1961 г. от фолклориста и диригент Апостол Кисьов. Първата му голяма изява е на Роженския събор през същата година. Оттогава изпълненията на гайдарите са неизменна част от откриването на събора, а оркестърът се е превърнал в един от най-разпознаваемите символи на родопската музикална традиция.

От 1992 г. „100 каба гайди“ развива дейността си към Народно читалище „Орфееви гори – 1870“ в смолянския квартал Райково.

Юбилейният концерт ще започне в 19:00 ч. в зрителната зала на читалището.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ОРКЕСТЪР 100 ТЕ КАБА ГАЙДИ
    СА ПРИМЕР ЗА СИЛАТА НА КОЛЕКТИВА
    .......
    КОЯТО Е В КОНТРАСТ
    .... С ОМРАЗАТА И РАЗДЕЛЕНИЕТО В ТЕРИТОРИЯТА

    Коментиран от #3

    11:42 25.10.2026

  • 2 Ах тази еманципация ...

    2 1 Отговор
    Не знаех, че жените свирят на гайда, но честито.

    11:45 25.10.2026

  • 3 Жоржета стресираща

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Демек в контраст
    Да надуваш корем на агнье

    Коментиран от #4

    11:46 25.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Жоржета стресираща":

    НЕ РАЗБИРАШ ТИ ДРЕВНИТЕ ЗНАНИЯ
    ....
    ГАЙДАТА НА НЕСТИНАРИТЕ НАПРИМЕР Е ПОДГОТВЯЛА ДЖЕДАИТЕ ЗА БИТКА ... КАТО ГИ ВКАРВА В ТРАНС :)

    Коментиран от #5

    11:51 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.