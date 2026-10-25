Оркестър „100 каба гайди“ отбелязва 65-годишнината си с концерт в Смолян

Оркестър „100 каба гайди“ ще отбележи 65-годишнината от създаването си с тържествен концерт на 28 октомври в Смолян, съобщи за БТА председателят на Народно читалище „Орфееви гори – 1870“ Цветанка Илиева. В празничната програма ще участват фолклорните състави на читалището и гостуващи артисти.

Оркестърът е създаден през 1961 г. от фолклориста и диригент Апостол Кисьов. Първата му голяма изява е на Роженския събор през същата година. Оттогава изпълненията на гайдарите са неизменна част от откриването на събора, а оркестърът се е превърнал в един от най-разпознаваемите символи на родопската музикална традиция.

От 1992 г. „100 каба гайди“ развива дейността си към Народно читалище „Орфееви гори – 1870“ в смолянския квартал Райково.

Юбилейният концерт ще започне в 19:00 ч. в зрителната зала на читалището.