Нидерландия се отказа окончателно от „Евровизия“ 2027 заради Израел

Въпреки надеждите тази година, Нидерландия се отказа от участие в „Евровизия“ 2027 заради споровете около присъствието на Израел в конкурса. Решението е на Nederlandse Publieke Omroep (NPO), която отговаря за нидерландското обществено радио и телевизия.

„Трябва да заключим, че в момента е твърде рано да участваме в конкурса за песен на „Евровизия“ през 2027 г.“, заявява председателят на управителния съвет на NPO Джет де Раниц. Тя допълва, че заради чувствителните теми, които са на дневен ред, организацията е решила временно да се отдръпне.

По думите на де Раниц решението ще разочарова много нидерландски почитатели на конкурса. Въпреки отсъствието на нидерландски участник, трите предавания ще бъдат излъчени по обществените канали в страната.

Решението беше променено два пъти

Нидерландия първоначално се отказа от „Евровизия“ 2027 чрез AVROTROS, която през август заяви, че конкурсът вече не може да бъде възприеман като неутрален на фона на участието на държава, въвлечена във въоръжен конфликт. Организацията върна отговорността за нидерландското участие на NPO.

На 23 септември NPO обяви, че ще поеме подготовката на нидерландската песен и ще изпрати представител в Бургас. Планът предвиждаше независим екип от музикални експерти да избере и подкрепи участника, а NOS да поеме отразяването на конкурса.

Месец по-късно NPO отмени собственото си решение. Така Нидерландия ще пропусне конкурса за втора поредна година, след като не участва и в изданието през 2026 г.

„Евровизия“ 2027 ще се проведе в Бургас след победата на България в тазгодишното издание. Полуфиналите са планирани за 11 и 13 май, а финалът е насрочен за 15 май.

Отказът на Нидерландия е част от разрастващия се спор около участието на Израел. Ирландия вече обяви, че няма да се включи, Чехия се оттегли заради съкращения на разходите, а ръководителят на испанската обществена телевизия е изразил подкрепа за бойкот.

Дебатът се засили след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата израелска военна операция в Газа. През последните издания на конкурса имаше пропалестински протести и засилени мерки за сигурност.

„Евровизия“ е създадена през 1956 г. с идеята да сближава европейските държави след Втората световна война. През последните години обаче конкурсът все по-трудно остава отделен от политическите конфликти в Европа и Близкия изток.