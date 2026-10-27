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Нидерландия се отказа окончателно от „Евровизия“ 2027 заради Израел
  Тема: Известни личности

Нидерландия се отказа окончателно от „Евровизия“ 2027 заради Израел

27 Октомври, 2026 17:29 585 14

  • евровизия-
  • нидерландия-
  • израел-
  • бургас-
  • бойкот

Решението идва само месец след като NPO обяви, че ще поеме нидерландското участие

Нидерландия се отказа окончателно от „Евровизия“ 2027 заради Израел - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Въпреки надеждите тази година, Нидерландия се отказа от участие в „Евровизия“ 2027 заради споровете около присъствието на Израел в конкурса. Решението е на Nederlandse Publieke Omroep (NPO), която отговаря за нидерландското обществено радио и телевизия.

„Трябва да заключим, че в момента е твърде рано да участваме в конкурса за песен на „Евровизия“ през 2027 г.“, заявява председателят на управителния съвет на NPO Джет де Раниц. Тя допълва, че заради чувствителните теми, които са на дневен ред, организацията е решила временно да се отдръпне.

По думите на де Раниц решението ще разочарова много нидерландски почитатели на конкурса. Въпреки отсъствието на нидерландски участник, трите предавания ще бъдат излъчени по обществените канали в страната.

Решението беше променено два пъти

Нидерландия първоначално се отказа от „Евровизия“ 2027 чрез AVROTROS, която през август заяви, че конкурсът вече не може да бъде възприеман като неутрален на фона на участието на държава, въвлечена във въоръжен конфликт. Организацията върна отговорността за нидерландското участие на NPO.

На 23 септември NPO обяви, че ще поеме подготовката на нидерландската песен и ще изпрати представител в Бургас. Планът предвиждаше независим екип от музикални експерти да избере и подкрепи участника, а NOS да поеме отразяването на конкурса.

Месец по-късно NPO отмени собственото си решение. Така Нидерландия ще пропусне конкурса за втора поредна година, след като не участва и в изданието през 2026 г.

„Евровизия“ 2027 ще се проведе в Бургас след победата на България в тазгодишното издание. Полуфиналите са планирани за 11 и 13 май, а финалът е насрочен за 15 май.

Отказът на Нидерландия е част от разрастващия се спор около участието на Израел. Ирландия вече обяви, че няма да се включи, Чехия се оттегли заради съкращения на разходите, а ръководителят на испанската обществена телевизия е изразил подкрепа за бойкот.

Дебатът се засили след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. и последвалата израелска военна операция в Газа. През последните издания на конкурса имаше пропалестински протести и засилени мерки за сигурност.

„Евровизия“ е създадена през 1956 г. с идеята да сближава европейските държави след Втората световна война. През последните години обаче конкурсът все по-трудно остава отделен от политическите конфликти в Европа и Близкия изток.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 8 Отговор
    Айде, айде заради Израел. Заради дроновете е. Шубе ги е и не си заслужава рискът.

    Коментиран от #10

    17:31 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Търновец

    6 8 Отговор
    България също да последва примера - бойкот на Израел където убиват цивилни за велик Израел.

    17:36 27.10.2026

  • 4 Гомар

    0 2 Отговор
    Чехия могат пеша да дойдат, щели да пестят от разходи …

    17:37 27.10.2026

  • 5 Kaлпазанин

    5 8 Отговор
    Там ще пеят само робите на исрахел

    17:38 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Реплика

    15 0 Отговор
    Така и не се разбра какъв го търси изобщо държава от друг континент в Евровизия?

    17:55 27.10.2026

  • 9 Мястото на Израел е в Азия

    2 8 Отговор
    За всякакви Евровизии, европейски първенства и квалификации за световни. Пък ако се притесняват от съседите си, които постоянно нападат, ами да спрат и да си оправят отношенията. Ако могат. Германия успя след Хитлер, нека се понапънат и те.

    Коментиран от #12

    17:58 27.10.2026

  • 10 Че те с кораб ли ще пристигнат, бре?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Какви дронове тогава?

    18:00 27.10.2026

  • 11 Салманов

    9 0 Отговор
    Израел няма място в Евровизия, защото НЕ Е европейска държава. Задкулисното му командерене на европейски политически елити не е оправдание за присъствието му на европейски форуми.

    18:10 27.10.2026

  • 12 На заем брашно тъпкано се връща

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мястото на Израел е в Азия":

    Съседите, които постоянно нападат? Кой кого нападна при първата арабо-израелска война през 1948?

    18:10 27.10.2026

  • 13 Чърчил

    5 0 Отговор
    „Евровизия“ е създадена през 1956 г. с идеята да сближава ЕВРОГЕЙСКИТЕ държави след Втората световна война.

    18:17 27.10.2026

  • 14 Стига бе

    2 0 Отговор
    Сега е моментът да се откажем и ние от това гнусно сборище

    18:26 27.10.2026