Днес обявяват номинациите за „Грами“: DARA е кандидат в четири категории

DARA и победният ѝ хит „Bangaranga“ очакват да разберат дали ще попаднат сред номинираните за 69-ите награди „Грами“. Кандидатурата на поп певицата е подадена за разглеждане в категорията „Най-добър нов изпълнител“, а песента участва в още три категории – „Запис на годината“, „Песен на годината“ и „Най-добро солово поп изпълнение“.

Важно уточнение е, че подадена кандидатура не означава номинация. Тя позволява на членовете на Recording Academy да разгледат съответната песен или изпълнител и да гласуват в първия кръг. Официалните номинации за „Грами“ 2027 ще бъдат обявени на 16 ноември.

„Запис на годината“ оценява цялостния звукозапис, включително изпълнението, продукцията и техническата работа. „Песен на годината“ е отличие за авторите на музиката и текста, докато „Най-доброто солово поп изпълнение“ е насочено към изпълнителя.

Кандидатурата за „Най-добър нов изпълнител“ е за DARA. „Bangaranga“ е написана от Димитрис Кондопулос, Кристиан Тарча, известен като Моноар, Ан Джудит Стоке Вик и Дарина Йотова. Продуценти на записа са Моноар и Димитрис Кондопулос.

„Пълният списък с номинациите ще бъде публикуван след представянето на номинираните“, обяви Recording Academy.

DARA беляза най-успешната си година в кариерата. Тя идва след най-големия успех на България в историята на „Евровизия“. С „Bangaranga“ певицата спечели конкурса през 2026 г., след като песента беше избрана чрез национална селекция.

До момента българското име, свързано с най-голям успех на наградите „Грами“, е „Мистерия на българските гласове“. През 1990 г. хорът спечели отличието за най-добър традиционен фолклорен запис с албума „Мистерия на българските гласове, част втора“. Същата година българската група ФСБ беше отличена за работата си по аранжимента и продукцията на „Сиелито Линдо“.

Първият кръг на гласуването за тазгодишните номинации се проведе от 12 до 22 октомври. Ако DARA или „Bangaranga“ попаднат във финалния списък, победителите ще бъдат определени на церемонията в Лос Анджелис на 7 февруари 2027 г.