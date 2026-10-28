Списъкът е ясен: 36 държави потвърдиха участието си в „Евровизия 2027“

36 обществени радио- и телевизионни оператора са потвърдили участие в 71-вото издание на „Евровизия“, което ще се проведе в Бургас през май 2027 г. Конкурсът ще бъде организиран от Българската национална телевизия в „Арена Бургас“.

Двата полуфинала са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще бъде на 15 май. Броят на потвърдените участници е с един повече спрямо изданието през 2026 г. Според Европейския съюз за радио и телевизия конкурсът достига до аудитория от около 600 милиона души.

Канада дебютира, Северна Македония се завръща

Канада ще участва за първи път в „Евровизия“ чрез обществения оператор CBC/Radio-Canada. Това стана възможно, след като канадският оператор се присъедини като пълноправен член на Европейския съюз за радио и телевизия през юли 2026 г.

Северна Македония също се връща в конкурса след четиригодишно отсъствие.

„Радваме се да приветстваме CBC/Radio-Canada в конкурса за първи път и да посрещнем отново MRT от Северна Македония“, заяви директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн.

В актуалния списък са още Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Израел, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Черна гора, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Сърбия, Швеция, Швейцария, Украйна и Обединеното кралство.

Испания и Словения на този етап не са включени сред окончателно потвърдените участници. Обществените оператори RTVE и RTVSLO са получили срок до декември, за да решат дали ще се включат в надпреварата.

31 от участниците ще бъдат разпределени между двата полуфинала. От всеки от тях ще се класират по 10 песни чрез комбиниран вот на професионални журита и зрители.

На финала към тях ще се присъединят представителите на България, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство. Тези пет държави ще се класират директно за заключителния етап.

Победителят ще бъде определен чрез гласовете на зрителите от участващите държави и от останалата част на света, заедно с оценките на професионалните журита, назначени от 36-те участващи оператора.

Жребият, който ще определи в кой полуфинал ще се представи всяка песен, ще се проведе в Бургас през януари 2027 г. Градът ще бъде домакин на трите основни концертни вечери, а БНТ ще отговаря за организацията на конкурса.