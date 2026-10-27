Проект, свързан с Антарктика, кандидатства за Рекордите на Гинес

Тази година ще се проведе 35-ата българска експедиция на Антарктида. Тя ще има и силно културно измерение. Един от проектите е свързан с опит за рекорд на Гинес с платно от около 8000 детски рисунки на площ 100 кв.м. Мотото на инициативата е „Земята, това е нашият дом“.

„Тъй че Антарктида е не само континент на науката, той е и континент на изкуството. Ще кандидатстваме за рекорд на Гинес под мотото: „Земята, това е нашият дом“. С тези рисунки децата искат да кажат, че Земята е техният дом и ние, възрастните, не трябва да го рушим“, каза проф. Христо Пимпирев по време на пресконференция, посветена на 35-тата експедиция.

На остров Ливингстън ще работи и скулпторът Гергана Таус, която ще създава произведения от изхвърлени на брега материали, включително останки, свързани с потънали кораби.

Културната програма ще бъде допълнена и от необичаен музикален проект на Марина Великова, музикален редактор в програма „Хоризонт“ и фотограф. Тя е записвала звуците на падащ лед, птиците и антарктическия вятър, които ще бъдат превърнати в музикална композиция.

„Марина Великова, която работи като музикален редактор в програма „Хоризонт“, тя досега се изявяваше само с фотографски изложби - може би всички сте видели нейните фотографии пред Радио София, пред Националното радио. Тя е музикант и сега подготвя една премиера на звуците на Антарктида. Тя ходеше и записваше звука на падащия лед, звука на птиците, шума на вятъра, така че всичко това ще бъде в една композиция музикална, което ще бъде изключително интересно и уникално. Аз не знам досега някои да е правил такъв художествен продукт. Очакваме до края на тази година да се реализира“, разказа проф. Пимпирев.