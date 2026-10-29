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Владимир Зомбори се среща с публика в Пловдив в поредицата „Успешните“
  Тема: Известни личности

Владимир Зомбори се среща с публика в Пловдив в поредицата „Успешните“

29 Октомври, 2026 08:14 452 1

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Актьорът и музикант ще бъде гост на поредицата „Успешните“ в клуб Fargo на 29 октомври

Владимир Зомбори се среща с публика в Пловдив в поредицата „Успешните“ - 1
Снимка: Artvent
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Владимир Зомбори ще се срещне с публика в Пловдив на 29 октомври. Актьорът и музикант ще бъде гост на поредицата „Успешните“ в клуб Fargo, а началото е насрочено за 19:30 ч. Входът е свободен.

Разговорът ще бъде посветен на творчеството, личния път и професионалните успехи на Зомбори. Организаторите определят поредицата като пространство за срещи с личности от различни сфери и разговори за изборите, развитието и пътя към успеха.

Зомбори е познат с работата си в театъра, киното и телевизията. Той спечели дванадесетия сезон на „Като две капки вода“ и изпълнява ролята на Зоро в едноименния мюзикъл. През септември представи и първата си авторска песен „Непрестанно“ под артистичното име ZOMBORI.

Две срещи в рамките на поредицата

Програмата на „Успешните“ във Fargo започна на 28 октомври със среща с пътешественика, фотограф и автор Ивайло Дончев. Той представи книгата си „Пътят от Каракол“, посветена на 17-месечно самостоятелно пътуване през повече от 30 държави.

Поредицата се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е включена в Календара на културните събития на общината за 2026 г. Срещата с Владимир Зомбори е на 29 октомври в клуб Fargo, като достъпът за публиката е свободен.

Източници: novinata.bg, kapana.bg, marica.bg


Пловдив / България
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  • 1 Тц, тц, тц!

    0 0 Отговор
    Такава ярка звезда, а сега научавам за него! Май най големият му успех е в реалити шоу.

    09:02 29.10.2026