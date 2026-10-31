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Годишните награди на СБЖ за първи път ще са в Пловдив
  Тема: Известни личности

Годишните награди на СБЖ за първи път ще са в Пловдив

31 Октомври, 2026 06:50, обновена 31 Октомври, 2026 06:53 296 0

  • съюз на българските журналисти-
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  • годишни награди

Церемонията ще се състои на 31 октомври в Дома на културата „Борис Христов“. Събитието е част от честванията на 100 години организирана журналистика в града

Годишните награди на СБЖ за първи път ще са в Пловдив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Годишните награди на Съюза на българските журналисти ще бъдат връчени за първи път в Пловдив. Церемонията започва в 11:00 часа на 31 октомври в Дома на културата „Борис Христов“.

Досега отличията са били връчвани в София. Изнасянето на церемонията в Пловдив е част от програмата по повод 100 години организирано журналистическо движение в града.

Юбилейна програма в Пловдив

Инициатори на честванията са пловдивските дружества към СБЖ „Глас“, „Европрес“, „Марица“ и „Филипопол“. В програмата са включени прояви, посветени на поколения журналисти, публицисти, редактори и издатели, допринесли за развитието на печатното слово, радиото и телевизията.

На 30 октомври на площад „Журналист“ беше открита инсталацията „Журналистическа памет“. Пространството се намира пред сградите на Радио Пловдив и БНТ – Пловдив. Автор на творбата е скулпторът Атанас Карадечев, а проектът е на архитектите Илко Николов и Кирил Мавров.

„Избрахме да бъде под формата на отворен вестник, защото журналистиката е стартирала от печатните медии“, каза пред Българското национално радио Екатерина Кючукова, член на Управителния съвет на СБЖ и председател на дружество „Филипопол“.

По думите ѝ върху инсталацията са изписани имената на Христо Г. Данов, Йоаким Груев, Найден Геров, Захари Стоянов и Иван Вазов, както и на пловдивски журналисти и общественици като Лука Говедаров, Недко Каблешков и Харитон Генадиев. Кючукова посочи, че те имат принос за развитието на журналистиката не само в Пловдив и региона, но и в цялата страна.

Отличия за пловдивски журналисти

В Епископската базилика на Филипопол на 30 октомври бяха връчени награди на пловдивски журналисти по повод юбилея. Отличията са част от двудневната програма, чиято кулминация е националната церемония на СБЖ.

Пловдив е свързан с ранни етапи от развитието на българската журналистика. В града д-р Иван Богоров редактира „Журнал за наука, занаят и търговия“, а Христо Г. Данов поставя началото на вестник „Марица“ след Освобождението. От Пловдив Захари Стоянов издава и вестник „Борба“, чрез който защитава и популяризира идеята за Съединението.

Годишните награди на СБЖ ще бъдат връчени в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември.

Източници: bnrnews.bg, plovdiv24.bg


Пловдив / България
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