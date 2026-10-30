Тони Айоми издаде първия си солов албум от 21 години

На 23 октомври Тони Айоми издаде „From The Dark“ – първия си солов албум от 21 години. Записът излезе чрез BMG и съдържа осем песни с обща продължителност около 42 минути. Вокалите са на норвежкия певец Йорн Ланде, който е и съавтор на всички композиции.

В проекта участват още басистката Беки Болдуин и барабанистът Карл Бразил. Айоми продуцира албума заедно с дългогодишния си партньор Майк Екстър, а Брайън Мей се включва с гостуващо китарно соло в песента „Death Wake“.

От парфюм към пълнокръвен хеви метъл албум

„Това е албум, който направихме с удоволствие. Не се опитваме да доказваме нищо – това е страхотен албум, той роква“, казва Тони Айоми.

Началото на „From The Dark“ е свързано с неочаквана идея. Айоми започва да създава инструментални композиции за съвместните си парфюмни проекти с италианската компания Xerjoff. Сред тях са „Tony Iommi Monkey Special“ и „Tony Iommi Deified“.

Първоначално китаристът обмисля инструментален запис, вероятно с оркестър и различни гост-музиканти. По-късно променя посоката и решава да направи вокален албум с пълна група. Така се оформят песните, които днес са част от „From The Dark“.

С Йорн Ланде Айоми работи за първи път през 2010 г. Тогава норвежкият вокалист участва в концерт в Лондон, посветен на Рони Джеймс Дио. Според Айоми Ланде има подходящ глас и собствено присъствие, които пасват на материала.

Осъвременен звук с познатия почерк на Айоми

Албумът започва с „Over The Violent Sun“, следват „Black Times“, „World Alone“, „Beyond The Dead“, „Stormwatcher“, „Death Wake“, „Return Of The Arbalist“ и „Legacy“. Делукс изданието на компактдиска добавя „Scent Of Dark“ и „Deified“.

„World Alone“ беше представена като първия сингъл преди излизането на целия албум. Песента събира характерните тежки китарни рифове на Айоми с вокалната атака на Ланде. В текстовете на записа присъстват теми като войните, ядрената заплаха, политиката и усещането за несигурност в съвременния свят.

Създаването на албума протича без срокове и договорен натиск. В интервю за MusicRadar Айоми разказва, че е работил на етапи, съобразявайки записите и с редовните си медицински прегледи. По думите му самата работа върху музиката му помага да поддържа концентрацията си.

„From The Dark“ е първият самостоятелен албум на Айоми след „Fused“ от 2005 г. и идва повече от десетилетие след последния студиен албум на Black Sabbath – „13“, издаден през 2013 г. С новия запис китаристът продължава да развива своя почерк извън групата, която заедно с него постави основите на хеви метъла.

Източници: loudersound.com, pitchfork.com, musicradar.com