"Принцът на мрака" Ози Озбърн се прости с публиката с „най-великото метъл шоу“ в историята ВИДЕО

Рок легендата Ози Озбърн даде прощален концерт на футболния стадион „Вила Парк“ в Бирмингам като част от мащабно благотворително шоу, съобщи вестник The Independent.

Заедно с Озбърн, за първи път от 20 години на сцената се качиха оригиналните членове и създатели на рок групата Black Sabbath: китаристът Тони Айоми, басистът Гийзър Бътлър и барабанистът Бил Уорд.

Първо 76-годишният Озбърн, седнал на импровизиран трон поради невъзможността си да ходи вследствие на травма на гръбначния стълб, изпълни пет от най-популярните си песни от соловия си репертоар - I Don't Know, Mr Crowley, Suicide Solution, Crazy Train и Mama, I'm Coming Home. След това прозвучаха класически хитове на Black Sabbath - War Pigs, N.I.B., Iron Man и Paranoid.

В края на участието Ози получи торта, а фойерверки полетяха в небето.

В чест на прощалния концерт на Озбърн в родния му Бирмингам се проведе грандиозно шоу Back to the Beginning, което продължи около 10 часа. Организатор на събитието беше китаристът на рок групата Rage Against the Machine, Том Морело. Според него това е „най-великото метъл шоу“ в историята. В концерта участваха Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira.

Специално за събитието бяха създадени две супергрупи. Първата от тях включваше китариста на Extreme Нуно Бетенкур, басиста на Megadeth Дейвид Елефсън, барабаниста на Faith No More Майк Бордин, вокалистката на Halestorm Лизи Хейл, китариста Джейк И. Лий, клавириста Адам Уейкман, вокалистът на Disturbed Дейвид Дрейман, вокалистът на Ugly Kid Joe Уитфийлд Крейн, рок музикантът и ритъм китарист на Anthrax Скот Иън и бас китариста на същата група Франк Бело.

Те изсвириха популярни парчета на Oзи и Black Sabbath като The Ultimate Sin, Shot in the Dark, Sweet Leaf, Believer и Changes.

Втората супергрупа включваше Морело, фронтмена на The Smashing Pumpkins Били Корган, бившия китарист на Judas Priest Кенет Даунинг, басиста Руди Сарзо, бившия вокалист на Van Halen Сами Хагар, основателя на Living Colour Върнън Рийд, барабаниста на Red Hot Chili Peppers Чад Смит, барабаниста на Blink-182 Травис Баркър, вокалиста на Swedish Ghost Тобиас Фордж, вокалиста на Aerosmith Стивън Тайлър, члена на The Rolling Stones Рони Ууд, барабаниста на Tool Дани Кери и китариста на групата Адам Джоунс.

Те изпълниха емблематичните рок парчета Breaking the Law на Judas Priest, Snowblind (Black Sabbath), Flying High Again и Bark at the Moon (Oзи), Rock Candy (Montrose), Train Kept A-Rollin' (Tini Bradshaw), Walk This Way (Aerosmith) и Whole Lotta Love (Led Zeppelin).

Събитието беше водено от американския актьор Джейсън Момоа. На концерта бяха представени и видео послания от световни знаменитости, включително певецът Елтън Джон, рокаджията Мерилин Менсън и комикът Рики Джървейс, които заявиха, че Озбърн и кариерата му са вдъхновение за тях.

The Independent изчислява, че шоуто, на което са присъствали фенове на Озбърн от цял свят, ще донесе на Бирмингам около 20 милиона паунда (27,3 милиона долара). Самият музикант, веднага след обявяването на концерта, подчерта, че за него е важно да излезе на сцената за последен път в родния си град. Прави впечатление, че финалното изпълнение се състоя на стадиона с 40 000 места на любимия му футболен клуб Астън Вила, който се намира на около 500 метра от къщата, където е израснал Озбърн.

Билетите за „Back to the Beginning“ бяха разпродадени за по-малко от половин час. Организаторите решиха да организират онлайн излъчване на концерта, който се забави с два часа. Цената на излъчването беше 25 паунда (34 долара) без таксите за обслужване. Според The Independent, над 250 хиляди души са използвали тази опция само през първите няколко часа на шоуто.

Приходите ще отидат за подкрепа на благотворителни организации, които помагат на хора, страдащи от болестта на Паркинсон, и тежко болни деца. През 2020 г. Озбърн говори публично за първи път за битката си с болестта на Паркинсон.

Black Sabbath е сформирана в Бирмингам през 1968 г. Групата, носител на три награди "Грами", е продала над 75 милиона албума по целия свят. През 2006 г. Black Sabbath бе въведена в Залата на славата на рокендрола.

През 1980 г. Осбърн започва соловата си кариера и окончателно затвърждава статута си на рок легенда. Албумите му Blizzard of Ozz и No More Tears са с четворен платинен статус в САЩ. Музикантът, наричан „Принцът на мрака“, е въведен в Залата на славата на рокендрола като солов изпълнител през 2024 г. Последният му албум, Patient 9, бе издаден през 2022 г. и спечели награда Грами за най-добър рок албум.

През 2023 г. Осбърн обяви, че се оттегля от турнета поради влошено здраве след травма на гръбначния стълб, която получави през 2019 г. Общо по време на повече от половинвековната си кариера Озбърн е изнесъл над 2 500 концерта