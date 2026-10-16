Новини
Култура »
Глен Хюз се възстановява след 10-часова сърдечна операция
  Тема: Известни личности

Глен Хюз се възстановява след 10-часова сърдечна операция

16 Октомври, 2026 10:37 557 1

  • глен хюз-
  • deep purple-
  • сърдечна операция-
  • рок музика-
  • black sabbath

Бившият басист и вокалист на Deep Purple е прекарал осем дни в болница в Лос Анджелис и вече е у дома

Глен Хюз се възстановява след 10-часова сърдечна операция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Глен Хюз се възстановява у дома след 10-часова операция на открито сърце. 75-годишният музикант е прекарал осем дни в медицинския център „Роналд Рейгън“ към Калифорнийския университет в Лос Анджелис, преди да бъде изписан.

Хюз съобщи новината на 14 октомври в публикация в социалните мрежи. „Вече съм у дома след осемдневен престой и 10-часова операция на открито сърце в медицинския център „Роналд Рейгън“ към UCLA. Огромна благодарност“, написа той. Допълнителни подробности за вида на операцията и възстановяването му не са обявени.

Здравословните проблеми прекратиха концертите

Операцията последва решението на Хюз да се оттегли от турнетата и концертните участия за неопределено време. През август той обясни, че през предходната година е имал здравословни проблеми, а резултатите от множество ядрено-магнитни резонанси, компютърни томографии и ехокардиограма са показали на медицинския му екип необходимостта от нова операция на открито сърце.

„Наистина нямам друга възможност и избор, тъй като здравето ми е най-важният приоритет“, заяви тогава Хюз.

Още през януари музикантът отмени планираното си шестседмично пролетно турне в САЩ. Тогава причината беше описана като здравословен проблем, който изисква вниманието му през следващите месеци. Билетите и VIP пакетите трябваше да бъдат възстановени от местата, от които са закупени.

Кариера с Deep Purple и Black Sabbath

Глен Хюз става известен първо с групата Trapeze, а през 70-те години се присъединява към Deep Purple като басист и вокалист. Участва в албумите „Бърн“, „Стормбрингър“ и „Към Тейст дъ Кам“. По-късно записва един албум с Black Sabbath, развива солова кариера и работи с музиканти като Тони Айоми и Джо Бонамаса.

Хюз е член на Залата на славата на рокендрола като част от Deep Purple. През последните години той беше вокалист и басист на супергрупата Black Country Communion, но към момента няма обявена дата за завръщането му на сцената.

Източници: ultimateclassicrock.com, musicradar.com, bluesrockreview.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо

    4 0 Отговор
    „Към Тейст дъ Кам“ - ха, ха, откъде го измислихте този албум?!?

    10:49 16.10.2026