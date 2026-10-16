Глен Хюз се възстановява след 10-часова сърдечна операция

Глен Хюз се възстановява у дома след 10-часова операция на открито сърце. 75-годишният музикант е прекарал осем дни в медицинския център „Роналд Рейгън“ към Калифорнийския университет в Лос Анджелис, преди да бъде изписан.

Хюз съобщи новината на 14 октомври в публикация в социалните мрежи. „Вече съм у дома след осемдневен престой и 10-часова операция на открито сърце в медицинския център „Роналд Рейгън“ към UCLA. Огромна благодарност“, написа той. Допълнителни подробности за вида на операцията и възстановяването му не са обявени.

Здравословните проблеми прекратиха концертите

Операцията последва решението на Хюз да се оттегли от турнетата и концертните участия за неопределено време. През август той обясни, че през предходната година е имал здравословни проблеми, а резултатите от множество ядрено-магнитни резонанси, компютърни томографии и ехокардиограма са показали на медицинския му екип необходимостта от нова операция на открито сърце.

„Наистина нямам друга възможност и избор, тъй като здравето ми е най-важният приоритет“, заяви тогава Хюз.

Още през януари музикантът отмени планираното си шестседмично пролетно турне в САЩ. Тогава причината беше описана като здравословен проблем, който изисква вниманието му през следващите месеци. Билетите и VIP пакетите трябваше да бъдат възстановени от местата, от които са закупени.

Кариера с Deep Purple и Black Sabbath

Глен Хюз става известен първо с групата Trapeze, а през 70-те години се присъединява към Deep Purple като басист и вокалист. Участва в албумите „Бърн“, „Стормбрингър“ и „Към Тейст дъ Кам“. По-късно записва един албум с Black Sabbath, развива солова кариера и работи с музиканти като Тони Айоми и Джо Бонамаса.

Хюз е член на Залата на славата на рокендрола като част от Deep Purple. През последните години той беше вокалист и басист на супергрупата Black Country Communion, но към момента няма обявена дата за завръщането му на сцената.

Източници: ultimateclassicrock.com, musicradar.com, bluesrockreview.com