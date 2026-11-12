Никол Кидман ще получи почетен „Сезар“ през 2027 г

Никол Кидман ще получи почетен „Сезар“ на 52-рата церемония по връчването на френските кинонагради. Отличието ще бъде връчено на 25 февруари 2027 г. в зала „Олимпия“ в Париж.

Наградата е за цялостния принос на австралийската актриса към киното. В съобщение на Canal+ Кидман е определена като „холивудска звезда и значима фигура в авторското кино“, изградила кариера извън обичайните жанрови граници.

Никол Кидман работи с режисьори като Стенли Кубрик, Джейн Кемпиън, Ларс фон Триер, Баз Лурман и Йоргос Лантимос. Международният ѝ пробив идва с трилъра „Мъртво вълнение“, а по-късно тя се утвърждава с роли във „Мулен Руж“, „Широко затворени очи“, „Другите“ и „Догвил“.

През 2003 г. актрисата печели „Оскар“ за най-добра женска роля за превъплъщението си в образа на писателката Вирджиния Улф във филма „Часовете“. През 2024 г. тя получава купата „Волпи“ за най-добра актриса на кинофестивала във Венеция за ролята си в „Babygirl“.

Звездата развива и кариера като продуцент. Тя е съосновател на Blossom Films, която стои зад сериалите „Големите малки лъжи“, „Отмяната“ и „Девет напълно непознати“ — продукции, в които актрисата изпълнява и главни роли.

Сред останалите ѝ отличия са титлата кавалер на Ордена на Австралия от 2006 г., юбилейната награда по повод 70-ата годишнина на кинофестивала в Кан през 2017 г. и наградата за цялостно творчество на Американския филмов институт през 2024 г. Тя е първият австралийски артист, удостоен с това отличие.

Никол Кидман се присъединява към списъка на международните звезди, получили почетен „Сезар“, сред които са Джим Кери, Джулия Робъртс, Кристофър Нолан, Дейвид Финчър, Кейт Бланшет, Робърт Редфорд и Джордж Клуни.

52-рата церемония ще бъде водена от френския актьор и комик Венсан Дедиен. Академията за киноизкуство и техники е насрочила обявяването на номинациите за 22 януари 2027 г., а връчването на наградите ще се състои на 25 февруари в „Олимпия“.