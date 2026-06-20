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Български сценарист и режисьор ще е сред гласуващите за наградите „Златен глобус“

Български сценарист и режисьор ще е сред гласуващите за наградите „Златен глобус“

20 Юни, 2026 13:23 678 5

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Доц. д-р Лиза Боева ще е сред международните гласуващи за филмовите награди

Български сценарист и режисьор ще е сред гласуващите за наградите „Златен глобус“ - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Българският изкуствовед, филмов сценарист и режисьор доц. д-р Лиза Боева е избрана сред международните гласуващи за наградите „Златен глобус“ от 2026 г., информира БТА.

В това си качество тя ще участва в процеса по определяне на номинациите и носителите на едни от най-престижните отличия в световната филмова и телевизионна индустрия.

„Много се вълнувам, най-вече защото имам възможност да гледам кино, и то преди всички. Тоест, мога - както се случва, когато съм на световен кинофестивал, да гледам най-новите заглавия и да имам възможността сама да правя преценки. Не да се осланям на чуждо мнение“, коментира пред БТА доц. Боева.

„Все още не се е образувал шлейф от недоволство или одобрение, все още нищо не се знае – даден филм ще се превърне ли в хит или ще тлее в общата маса... И аз мога без да съм обременена от знание за награди, похвали, чужди думи сама да образувам свое мнение, свои мисли. Ей това много ми харесва. Както и възможността да гледам кино. Тук се включват не само филми и сериали, но и шоута, стендъп пърформанси... Много ме вълнува това ново пътешествие, нямам търпение“, допълва тя.

Лиза Боева е член на Европейската филмова академия, университетски преподавател и съосновател на образователната платформа „Филизи 33“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    3 1 Отговор
    Филмови награди за психопати ,социопати и сатанисти от племето с малките шапки

    13:26 20.06.2026

  • 2 Таз

    4 1 Отговор
    Палавница ли е Лиза?
    Кво друго да прави жената, с тези дъртаци около нея...

    13:27 20.06.2026

  • 3 Много се радвам за успеха

    1 0 Отговор
    на тази умна и способна българка !!!
    Пожелавам и успех !!!

    13:53 20.06.2026

  • 4 Ъъъъ

    2 0 Отговор
    Някой да е гледал нещо от тази видна културоведка? Аз не съм.🤥

    14:23 20.06.2026

  • 5 Близа Хоева

    1 0 Отговор
    Изцяло измислен и самоплатен персонаж.

    15:53 20.06.2026