Български сценарист и режисьор ще е сред гласуващите за наградите „Златен глобус“

Българският изкуствовед, филмов сценарист и режисьор доц. д-р Лиза Боева е избрана сред международните гласуващи за наградите „Златен глобус“ от 2026 г., информира БТА.

В това си качество тя ще участва в процеса по определяне на номинациите и носителите на едни от най-престижните отличия в световната филмова и телевизионна индустрия.

„Много се вълнувам, най-вече защото имам възможност да гледам кино, и то преди всички. Тоест, мога - както се случва, когато съм на световен кинофестивал, да гледам най-новите заглавия и да имам възможността сама да правя преценки. Не да се осланям на чуждо мнение“, коментира пред БТА доц. Боева.

„Все още не се е образувал шлейф от недоволство или одобрение, все още нищо не се знае – даден филм ще се превърне ли в хит или ще тлее в общата маса... И аз мога без да съм обременена от знание за награди, похвали, чужди думи сама да образувам свое мнение, свои мисли. Ей това много ми харесва. Както и възможността да гледам кино. Тук се включват не само филми и сериали, но и шоута, стендъп пърформанси... Много ме вълнува това ново пътешествие, нямам търпение“, допълва тя.

Лиза Боева е член на Европейската филмова академия, университетски преподавател и съосновател на образователната платформа „Филизи 33“.