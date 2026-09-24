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Почина актрисата Марина Влади, вдовица на Висоцки
  Тема: Известни личности

Почина актрисата Марина Влади, вдовица на Висоцки

24 Септември, 2026 20:45, обновена 24 Септември, 2026 20:47 642 2

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Френско-руската актриса е носителка на наградата за най-добра женска роля в Кан през 1963 г.

Почина актрисата Марина Влади, вдовица на Висоцки - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френско-руската актриса Марина Влади е починала на 88 години, съобщи AFP. Семейството ѝ е обявило, че тя е издъхнала у дома, заобиколена от близките си и животните си. Причината за смъртта не е съобщена.

„Тя изживя дълъг, красив и пълноценен живот“, заявиха децата ѝ в съобщение, разпространено от агенцията.

Кариера, започнала още в детството

Марина Влади е родена на 10 май 1938 г. в Клиши, близо до Париж, в семейство на руски емигранти. Започва да се снима в киното още като дете и постепенно се утвърждава сред разпознаваемите лица на френското кино.

Една от емблематичните ѝ роли е в „Принцеса дьо Клев“ на Жан Деланоа. През 1963 г. получава наградата за най-добра женска роля на кинофестивала в Кан за участието си във „Съпружеското легло“ на италианския режисьор Марко Ферери.

Влади работи и с Орсън Уелс и Жан-Люк Годар. Сред филмите ѝ са „Фалстаф“ или „Камбани в полунощ“ на Уелс и „Две или три неща, които знам за нея“ на Годар. В кариерата си тя се снима както в популярни продукции, така и в авторско кино.

Любовта ѝ с Владимир Висоцки

За широката публика Марина Влади остава свързана и с Владимир Висоцки - съветски поет, певец и актьор. Двамата сключват брак през 1970 г. и остават заедно до смъртта му през 1980 г.

Влади поддържа връзката си с Висоцки и чрез литературата. По-късно тя посвещава книга на отношенията им и на годините, които прекарват заедно между Франция и Съветския съюз.

Със смъртта на Марина Влади френското кино губи актриса, чиято кариера обхваща повече от шест десетилетия, а името ѝ остава трайно свързано и с творчеството и живота на Владимир Висоцки.

Източници: Фигаро, БТА


Франция
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