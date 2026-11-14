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Почина художникът Борис Резов, доайен на Пазарджик
  Тема: Известни личности

Почина художникът Борис Резов, доайен на Пазарджик

14 Ноември, 2026 17:49 572 8

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  • димитър казаков-нерон-
  • българско изобразително изкуство

На 96 години си отиде авторът, работил в ателието на Димитър Казаков-Нерон и оставил колекция от творби във фонда на пазарджишката художествена галерия

Почина художникът Борис Резов, доайен на Пазарджик - 1
Снимка: Telenews
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 96-годишна възраст почина художникът Борис Резов – доайен на пазарджишките художници и една от разпознаваемите фигури в културния живот на града.

За кончината му съобщи Художествена галерия „Станислав Доспевски“, която съхранява ценна колекция от негови творби.

„Почина доайенът на пазарджишките художници Борис Резов – бай Боре. Той остави ярка следа в българското изобразително изкуство. Художествена галерия „Станислав Доспевски“ притежава ценна колекция от негови творби. Сбогом, бай Боре!“

Борис Резов е работил в младостта си в ателието на Димитър Казаков-Нерон, с когото го свързвало и близко семейно приятелство. Връзката с един от най-значимите български художници допълва мястото на Резов в художествената история на Пазарджик.

Творчество между рисунка и живопис

Творчеството на Борис Резов е разнородно от стилова гледна точка. Той работи в две основни области – рисунка и живопис, като през годините развива собствен почерк и разнообразен художествен език.

Негови произведения са част от колекцията на Художествена галерия „Станислав Доспевски“, където остават като свидетелство за дългогодишното му присъствие в културния живот на града.

С кончината на Борис Резов Пазарджик губи художник, чийто живот и работа са трайно свързани с местната художествена общност.

Източник: marica.bg


Пазарджик / България
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