Културният сектор готви протести заради бюджета за 2027 г

Независимият културен сектор подготвя мирни протести, ако проектобюджетът за 2027 г. не бъде променен. Артисти, културни организации, творчески съюзи и представители на държавни и общински институти настояват публичните разходи за култура да достигнат 0,66% от брутния вътрешен продукт, или около 939 млн. евро.

В проекта са заложени 728,3 млн. евро. Разликата от около 211 млн. евро е основното финансово искане в декларация на Сдружение „Независим културен сектор“. Организациите предупреждават, че при липса на промени ще излязат на улицата между първото и второто четене на Закона за държавния бюджет.

Секторът вижда отстъпление от поетите ангажименти

Според разчетите, представени от подписалите декларацията, делът на публичните разходи за култура намалява от 0,56% от БВП през 2026 г. до 0,52% през 2027 г. В средносрочната бюджетна прогноза са заложени още 0,45% през 2028 г. и 0,43% през 2029 г.

В абсолютни стойности разходите се очаква да се свият от 736,4 млн. евро през 2026 г. до 684 млн. евро през 2029 г. При прогнозирана инфлация от 4% през 2027 г. номиналното намаление от 1,1% би означавало реален спад от около 5%, посочват авторите на декларацията. Те отбелязват и допълнително намаление с над 50 млн. евро през 2028 г., за което според тях не са изложени мотиви.

„Културата не е разход, а инвестиция и обществено благо, което не трябва да бъде жертва на свиването на бюджетните разходи“, заявяват подписалите декларацията.

Какво настояват организациите

Секторът иска промяна и в средносрочната бюджетна прогноза, така че финансирането да расте всяка година. Това е свързано с Хартата за културна политика, подкрепена единодушно от парламентарната комисия по културата и медиите. На 26 октомври 2026 г. Министерството на културата припозна документа като стратегическа рамка.

Хартата предвижда ежегодно увеличаване на публичните средства за култура с 0,1 процентни пункта от БВП до достигане на 1%. Според организациите проектобюджетът се движи в обратната посока.

Представителите на сектора настояват още възнагражденията в държавните и общинските културни институти и читалищата да се увеличават със същия темп като средните доходи в страната. Те искат и ясни средства за независимия културен сектор, като посочват, че в проекта няма отделни редове за Националния фонд „Култура“ и Националния културен календар.

Какво предвижда проектът

В мотивите към проектобюджета е записано, че бюджетът на Министерството на културата за 2027 г. ще бъде 285,7 млн. евро, или със 7% повече. Предвидени са допълнителни средства за филмовото изкуство, сценичните изкуства, нематериалното културно наследство, материалната база на държавните културни институти и чествания.

Културните организации обаче настояват за срещи с министъра на финансите, министъра на културата и парламентарните комисии по бюджет и финанси и по културата и медиите. Те призовават депутатите, подкрепили Хартата за културна политика, да внесат промени между първото и второто четене.