Министърът на културата Евтим Милошев ще връчи годишните отличия „Златен век“ на 50 творци, културни дейци и организации. Церемонията ще се състои на 18 ноември от 13:00 часа в Балната зала на Националната галерия – Двореца в София. Събитието е посветено на 1 ноември – Деня на народните будители.

Сред отличените са творци и артисти, читалищни и научни дейци, хора на словото и културни организации от различни области на изкуствата. Наградите се присъждат за принос към развитието на българската култура и духовност.

Балната зала на Националната галерия – Двореца се намира на площад „Княз Александър I“ № 1. Отличията „Златен век“ са традиционни награди на Министерството на културата, които се връчват за значим принос към културния и духовния живот на страната.

Източници: dariknews.bg, bgnes.bg