Фил Колинс благодари на децата си през сълзи при въвеждането му в Залата на славата (СНИМКИ)

Фил Колинс се просълзи под бурните аплодисменти на публиката, след като беше въведен в Залата на славата на рокендрола като солов изпълнител. 75-годишният музикант се появи на сцената в Peacock Theater в Лос Анджелис с помощта на две бастуни, а сред гостите беше дъщеря му Лили Колинс, известна с ролята си в сериала „Емили в Париж“.

Колинс вече е член на Залата на славата като част от Genesis, която беше отличена през 2010 г. Новото признание е за соловата му кариера, свързана с хитове като „In the Air Tonight“ и „One More Night“.

В речта си музикантът говори за петте си деца и призна, че не винаги им е било лесно заради него. „Всички те са невероятно талантливи, а аз направих порастването им по-трудно. Обичам ги. Обичам ви до смърт“, каза той.

Колинс благодари и на трите си бивши съпруги, за които заяви, че са го обичали през годините и са му дали пет деца. Той спомена още своя асистент, мениджъра Тони Смит, Ахмет и Несухи Ертегюн от Atlantic Records и основателя на Virgin Records Ричард Брансън.

„Още не сте чули всичко от мен“

Фил Колинс не е излизал на сцена от 2022 г. заради продължителни здравословни проблеми и затруднения с придвижването. Въпреки това той остави отворена възможността отново да работи върху музика.

„Още не сте чули последното от мен. Мога да ви го обещая“, каза Колинс.

Музикантът разказа, че асистентката му е изиграла важна роля за промяната в начина му на живот. „Не се шегувам, когато казвам, че без нея нямаше да съм тук. Щях да съм в кутия на два метра под земята“, заяви той.

Травис Баркър от Blink-182 въведе Колинс в Залата на славата. Той подчерта, че британецът е постигнал рядко срещан успех едновременно като барабанист и като певец с хитове през 80-те години. Баркър специално отличи барабанния преход в „In the Air Tonight“.

След речта Синтия Ериво изпълни забавена версия на песента, а Баркър изсвири емблематичната барабанна партия. Изпълнението беше сред акцентите на церемонията.

Лили Колинс: „Не бихме могли да бъдем по-горди“

Лили Колинс беше до баща си както на червения килим, така и в залата. След церемонията тя определи вечерта като изключително важна за семейството и написа, че най-ранните ѝ и ценни спомени са свързани с музиката на баща ѝ.

„Да го видя на сцената, прегръщащ цялата любов, подкрепа и признание в залата след всичко, през което е преминал, е неописуемо. Няма човек, който да заслужава това повече. Не бихме могли да бъдем по-горди“, написа тя.

Сред останалите отличени на церемонията бяха Куин Латифа, Oasis, MC Lyte и Sade. Фил Колинс завърши речта си с благодарност към Ерик Клептън и Робърт Плант, които определи като свои герои.