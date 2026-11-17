Фил Колинс не изключва възможността отново да излезе на сцена и да запише нова музика. 75-годишният музикант направи изявленията си след приемането му в Залата на славата на рокендрола като солов изпълнител в Лос Анджелис.

„Не съм добър в това да не правя нищо“, каза Колинс пред журналисти зад кулисите. Той добави, че разговор с децата му за евентуално завръщане към концертите е събудил ентусиазъм както у тях, така и у него. „Не е изключено да направя няколко концерта“, заяви музикантът.

Барабаните вероятно остават в миналото

Колинс обаче направи ясна разлика между възможното му завръщане на сцената и свиренето на барабани. „Що се отнася до свиренето на живо, вероятно дните ми като барабанист са приключили“, каза той.

Музикантът не е излизал на сцена от 2022 г. Здравословното му състояние го принуди да прекрати активните си участия, а на церемонията в Лос Анджелис той се придвижваше с помощта на два бастуна. Въпреки това Колинс каза пред публиката: „Наистина не съм толкова зле, колкото изглежда. Много съм по-добре.“

„Вратата не е затворена“

Колинс заяви, че иска да се върне в домашното си студио в Швейцария, където сам управлява техниката. Той обмисля да работи с музиканти от дългогодишната си група и да създаде песни, които да бъдат достатъчно добри, за да ги чуе публиката.

„Това е процес в развитие“, каза певецът. В друго свое изявление той допълни: „Не сте ме чули за последен път, мога да ви го обещая.“ Към момента няма обявени конкретни дати за турне, концерт или нов албум.

Здравословните проблеми остават решаващи

В разговори през последните дни Колинс разказа, че е прекарал продължително време в болници и се нуждае от постоянна помощ от медицинска сестра. Според информацията, която той е споделил пред „Индипендънт“, здравословните му проблеми включват последици от сериозна травма на гръбначния стълб, диабет тип 2 и увреждания на органи.

Певецът е казал, че в определен момент не е вярвал, че ще оцелее, камо ли отново да тръгне на турне. Последните му изявления показват желание да се върне към музиката, но не представляват обявяване на ново турне или потвърден концертен план.

Източници: abcnews.com, apnews.com, independent.co.uk