България си върна мощехранителница от XVII век, открадната през 1999 г. от Бачковския манастир „Успение Богородично“. Реликварият е бил открит в Естония, където е предстояло да бъде предложен на търг. Предметът има дарителски надпис, който го свързва с Бачковската света обител.

Сигналът за подготвяната продажба е подаден през май 2026 г. до Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ при Министерството на културата. След това са предприети действия за спиране на сделката и за установяване на произхода на културната ценност.

По случая са работили Естонският съвет за национално наследство, специализирани дирекции на Министерството на вътрешните работи и Окръжната прокуратура в Пловдив. Българските институции са представили доказателства за произхода на мощехранителницата и за незаконния ѝ износ, които са били приети от естонските власти.

Връщането е извършено на 11 ноември в Талин в рамките на международна операция и в изпълнение на европейска заповед за разследване на България. Културната ценност е получена от българска делегация с участието на Александър Трайков, главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“, главен комисар Боян Раев, главен инспектор Виктор Кирев и инспектор Вяра Вучкова.

„Операцията е ръководена от Окръжна прокуратура – Пловдив, Евроджъст и компетентните правоохранителни структури на Естония“, заявиха от Министерството на културата.

От ведомството благодариха на подателя на сигнала, на директора на Естонския съвет за национално наследство Марилин Микерсон, както и на естонската Гранична полиция и полицията в страната за съдействието при връщането на предмета.

Източници: novini.bg, bntnews.bg