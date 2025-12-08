Новини
Швейцария иска да включи йодела в културното наследство на ЮНЕСКО

Швейцария иска да включи йодела в културното наследство на ЮНЕСКО

8 Декември, 2025 11:05 593 0

Отбелязва се, че само в Швейцария има 780 клуба по йодел, с приблизително 12 000 членове

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Швейцария иска да добави йодела, традиционна вокална техника, разпространена в Алпите, към Представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, съобщи Agence France-Presse (AFP).

Според агенцията, Берн е подал заявлението през 2024 г. Организацията ще го разгледа на заседанието си, насрочено за 8-13 декември.

Отбелязва се, че само в Швейцария има 780 клуба по йодел, с приблизително 12 000 членове. Тази форма на пеене е популярна и в планинските райони на съседните страни, Австрия и Южна Германия.

Според Маркус Егли, хормайстор на клуба по йодел „Бюргертурнер“ в Люцерн, признаването на йодела като част от нематериалното културно наследство е „важно за бъдещето“. „Това пеене е част от нашата култура, част от идентичността на Швейцария“, обясни той, добавяйки, че йоделът първоначално е служил като „средство за комуникация в планината“.

AFP отбелязва, че йоделирането е проникнало и във висшето образование: студенти от Университета за приложни науки и изкуства в Люцерн могат да се запишат в магистърска програма по йоделиране от 2018 г.

Йоделирането е специална техника на пеене, базирана на бързи преходи между гръден глас и фалцет. Характеризира се с резки превключвания между регистри и звънлив, висок звук. Техниката се отличава и с използването на едносрични срички, като „хол-ла-хи-ху“, които служат за демонстриране на вокална техника, а не за предаване на смисъл.


