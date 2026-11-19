Дарителска кампания за ремонт, реставрация и модернизация на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ започна с инициатива, посветена на 150-годишнината на институцията през 2028 г. Паралелно с това служители са изпратили писмо до управляващите заради по-ниско от очакваното увеличение на заплатите.

Основната цел на кампанията е да бъдат ремонтирани течащият покрив и амортизираният интериор на сградата. Предвиждат се още реставрация на входните и вътрешните врати, обновяване на ВиК и електрическата инсталация и модернизиране на фондохранилищата. Сградата е паметник на културата от 1978 г.

„Основната цел е да ремонтираме библиотечната сграда. Знаете, че тече покривът на Националната библиотека, вътрешният интериор е доста похабен“, заяви директорът на библиотеката доц. д-р Калина Иванова. Тя посочи, че са необходими и капиталови средства, предвидени в бюджета за 2027 г., както и привличане на млади специалисти.

Милиони документи остават непроучени

В Националната библиотека се пазят близо 10 милиона библиотечни единици. Сред тях са около 3 милиона документи, ръкописи и старопечатни книги, пристигнали в България преди близо век. Част от материалите все още не е проучена заради големия обем и липсата на достатъчно специалисти.

В отдел „Ориенталски сбирки“ се съхранява третият по големина османски архив в света. Сред документите е ферманът, с който през 1836 г. е разрешено на Добри Желязков да открие първата българска фабрика в Сливен.

„Една от причините той все още да не бъде изцяло описан, инвертиран и вкаран в научна употреба, е първо големият обем, второ липсата на кадри“, каза главният архивист на отдел „Ориенталски сбирки“ доц. Християн Атанасов.

В Българския исторически архив се съхранява и оригинал на окръжно на главния щаб на Илинденско-Преображенското въстание в Битоля. Документът обявява началото на въстанието.

Служителите настояват за по-високи заплати

Над 200 служители на библиотеката са изпратили писмо до управляващите. Според председателя на КНСБ към Националната библиотека Ганчо Ганчев миналата година увеличението на възнагражденията е било 1%, а най-високите заплати за специалисти остават под 1000 евро.

„Истинското число е ето това – 3,9% увеличение на бюджета на библиотеката, но това е за целия бюджет на библиотеката, да не си помислите, че е на заплатите“, заяви Ганчев.

По думите му в общото увеличение са включени и разходи за електроенергия, отопление и минималната работна заплата. Служителите настояват за по-добро финансиране, което да позволи както достойно заплащане, така и запазване на експертния капацитет на институцията.

Дарения за кампанията могат да се направят чрез мобилно банкиране на телефон +359 87 837 9537 или по IBAN BG24UNCR70001628258322.

Източници: bntnews.bg, nationallibrary.bg, bta.bg