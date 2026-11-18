Водещият на „120 минути“ по bTV Светослав Иванов спечели приза „Гледна точка“ на церемонията Grazia Men Awards в София. Отличието му беше връчено от Юлия Малинова, водеща на „Преди обед“.

„Това, което мога да пожелая на мъжете, особено в България, е да се грижат за семействата си, да се грижат за близките си и да уважават всички хора около себе си“, каза Светослав Иванов. Той добави, че му се иска мъжете да преминават през живота „със сила, с разум и с лека усмивка“.

Още едно отличие за водещ от bTV

Второто издание на Grazia Men Awards събра популярни личности от различни сфери, които получиха признание в отделни категории.

Сред отличените беше и Александър Кадиев, водещ на „Кой да знае?“ по bTV. Той получи наградата в категорията Man of Many Talents.

Кадиев заяви, че приема отличието и като отговорност. „Радвам се, че хората са преценили, че аз съм този човек“, каза той при получаването на наградата.

Източници: btvnovinite.bg