Журналистките Лора Инджова и Цветанка Ризова с най-престижните отличия на наградите „Свети Влас“

В курортния комплекс "Свети Влас" се проведе 16-ото издание на наградите за телевизионна журналистика „Свети Влас“, организирани от сдружение „Кръг 11“. Поради непровеждането на конкурса през миналата година, на една церемония бяха връчени отличията за две поредни години.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Големият приз за 2024 г. бе присъден на Цветанка Ризова от bTV, а носител на наградата за 2025 г. стана Лора Инджова от Нова телевизия. В надпреварата участваха 20 журналисти от различни национални телевизии.

Специални отличия за БНТ и „Без багаж“

Две специални награди получи Българската национална телевизия. Кореспондентът на обществената медия в Бургас Давид Сукнаров беше отличен с наградата на името на Иван Гарелов за професионалното отразяване на бедствията в Бургаска област през последната година.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

При получаването на отличието той сподели, че приема наградата с уважение към по-опитните си колеги и подчерта значението на журналистическата работа в кризисни ситуации. По думите му задачата на медиите е не само да показват какво се случва, но и да търсят причините за събитията и начините те да бъдат предотвратявани в бъдеще.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Втората специална награда бе връчена на предаването „Култура БГ“ на БНТ. Отличието получиха водещата Александра Гюзелева и редакторът Валерия Цветанова. Те подчертаха значението на културната журналистика и необходимостта от популяризиране на стойностните събития и личности в България.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова изрази удовлетворение от факта, че две от наградите тази година са присъдени на представители на обществената телевизия.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Голямата специална награда на конкурса отиде при предаването „Без багаж“ и неговата създателка Биляна Траянова. Тя отбеляза, че проектът отбелязва 20 години от създаването си, а през последните години се разпространява на пет континента чрез редица международни телевизионни партньори.

Траянова определи признанието като резултат от дългогодишен труд, реализиран въпреки множество професионални препятствия. Тя посвети наградата на младите хора, които тепърва започват своя професионален път, и ги насърчи да не се отказват от мечтите си.

Големите награди

Кулминацията на вечерта беше обявяването на носителите на големите отличия.

Наградата за 2024 г. беше връчена на Цветанка Ризова от bTV. Журналистката сподели, че възприема подобни признания като стимул да продължава да работи със същата отдаденост. Тя разказа и за среща с младо семейство, което ѝ благодарило за работата в полза на обществото – момент, който определя като едно от най-ценните признания в кариерата си.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Лора Инджова от Нова телевизия получи голямата награда за 2025 г. Тя призна, че отличието е било неочаквано, въпреки годините усилия и постоянството в професията. Инджова благодари на екипа си и подчерта, че много нейни колеги също заслужават подобно признание. В обръщението си тя изрази надежда журналистическата общност да продължи да преодолява слабостите на професията, без да губи чувството си за отговорност и съвест.

Почит към Любен Дилов-син и Иван Гарелов

Церемонията, водена от Бойко Василев, започна с отдаване на почит към две знакови фигури, свързани с форума.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Присъстващите имаха възможност да видят архивни кадри от телевизионните участия на Любен Дилов-син. Специален видео материал беше посветен и на Иван Гарелов – журналист, общественик и един от идеолозите на сдружение „Кръг 11“.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Дискусията: Телевизията извън телевизионния екран

Професионална дискусия постави началото на програмата на шестнадесетото издание на конкурса „Награди за телевизионна журналистика Свети Влас“, организиран от сдружение „Кръг 11“ с председател доц. Георги Лозанов, който тази година не можа да присъства на церемонията поради здравословни причини. Форумът се проведе от 12 до 14 юни в морския курорт и традиционно събра водещи имена от българската журналистика и медийната общност, като Мохамед Халаф, Исак Гозес, Оля Ал-Ахмед, Иван Бакалов и много други.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Тазгодишният дебат беше посветен на телевизионната продукция в периода от 20 март 2025 г. до 20 март 2026 г., като акцентът падна върху променящите се отношения между телевизионната журналистика и новите дигитални платформи. Модератор на разговора беше Бойко Василев, а сред основните участници бяха медийните експерти доц. Орлин Спасов, проф. Боян Знеполски, доц. Мила Минева и журналистът и преподавател Весислава Антонова. В дискусията се включиха и част от гостуващите журналисти и номинирани за отличията.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Журналистът и университетски преподавател Весислава Антонова посочи, че традиционните медии вече не притежават монопол върху информацията, но могат да се борят за най-ценния ресурс – доверието на обществото.

Социологът доц. д-р Мила Минева акцентира върху ролята на социалните мрежи и т.нар. информационни балони, които често изкривяват представата за реалните обществени процеси.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Според медийния експерт Орлин Спасов подкастите са се превърнали в самостоятелна и конкурентна медийна среда, която все по-успешно съществува паралелно с традиционните телевизионни канали. Той отбеляза, че развитието на новите формати е пряко свързано с кризите и предизвикателствата пред класическата телевизионна журналистика.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Интерес предизвика и изказването на Бойко Василев, който подчерта влиянието на социалните мрежи върху начина, по който аудиторията потребява съдържание. Според него информационните балони определят предпочитанията към кратки или по-задълбочени журналистически формати.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев призова медиите да възстановят традицията на настойчивите въпроси към властта и да отстояват ролята си на обществен коректив.

За наградите „Свети Влас“

Наградите за телевизионна журналистика „Свети Влас“ са учредени през 2011 г. от сдружение „Кръг 11“. Сред учредителите на сдружение „Кръг 11“ и наградите „Свети Влас“ са журналистите и общественитеци Иван Гарелов, Петко Бочаров, Копринка Червенкова, Георги Лозанов, Любен Дилов-син, Ивайло Знеполски, Павел Васев, Джими Найденов, Антони Георгиев, Стефан Димитров и Георги Тенев.

Всяка година петчленно жури оценява номинираните журналисти по критерии като професионализъм, комуникативност, гражданска смелост, индивидуален стил и обществено въздействие. Организаторите подчертават, че важен акцент в оценяването е и балансът между обществения интерес , търговските цели в медийната среда и чистотата на съдържанието.

Оля АЛ-АХМЕД