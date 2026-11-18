Картина на Джорджия О'Кийф, смятана за изгубена в продължение на десетилетия, беше продадена на търг в Ню Йорк за 4 878 000 долара. Пейзажът „Near Abiquiu, New Mexico I“ е създаден през 1930 г. и беше предложен от аукционната къща „Кристис“.

Купувачът не е обявен. Продажбата се е състояла на 17 ноември в рамките на вечерния търг за изкуство на XX век в Ню Йорк, съобщиха Асошиейтед прес и „Кристис“.

Картината е стояла зад палта и кашони

Произведението е било открито в гардероб в апартамент в Манхатън. През 2022 г. жена на около 90 години небрежно казала на племенницата си: „Между другото, в гардероба има Джорджия О'Кийф.“

Семейството предполага, че картината е била подарък за завършване на образованието. Майката на жената я купила през 1963 г. от нюйоркска галерия за 3800 долара.

Творбата била изложена в апартамента в квартал „Ийст Вилидж“ в продължение на години. В средата на 80-те обаче собственичката забелязала, че един от гостите проявява необичайно силен интерес към картината. След това я прибрала в гардероба, където тя останала зад палта и кашони.

Когато семейството извадило произведението тази година, по него били разпознати характерни белези на О'Кийф, включително нейният отличителен знак на гърба - звезда с изписани в центъра инициали. Подробностите бяха публикувани от Асошиейтед прес и „Вашингтон пост“.

Част от серия, свързана с Ню Мексико

„Near Abiquiu, New Mexico I“ е маслена живопис с размери 25,4 на 61 сантиметра. Според „Кристис“ тя вероятно е първата от три картини, изобразяващи връх Лобо в северната част на Ню Мексико.

Съществуването на творбата е било известно от снимка, направена през 1931 г., но местонахождението ѝ е останало неизвестно до откриването в Манхатън. Втората картина от серията се съхранява в музея „Метрополитън“ в Ню Йорк. Третата дълги години е била част от колекцията на семейство Рокфелер.

О'Кийф се установява в Ню Мексико и прекарва там десетилетия. Тя поддържа дом и ателие в Абикиу, както и лятна резиденция край ранчото „Гоуст Ранч“. Художничката, известна с картините си на цветя и пейзажи от американския Югозапад, умира през 1986 г. на 98 години.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com