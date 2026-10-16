Картина на Кандински бе продадена за $495 хил. в Лондон

Ранният маслен етюд на Василий Кандински „Швабинг – улица Николайщрасе през зимата II“ беше продаден на търг в Лондон за 370 000 паунда, или около 495 000 долара. С включената комисиона крайната цена за купувача е достигнала 475 000 паунда – приблизително 635 000 долара, съобщи ТАСС.

Творбата беше предложена от „Кристис“ в рамките на търга за импресионистично и модерно изкуство и произведения на хартия. Предварителната оценка на картината е била между 300 000 и 500 000 паунда.

Етюд от ранния мюнхенски период

Кандински е нарисувал картината през 1901 г., когато работи върху малки пейзажни етюди в и около Мюнхен. Произведението е маслена живопис върху картон с размери 23,8 на 32,3 сантиметра и е подписано „KANDINSKY.“ в долния ляв ъгъл.

Етюдът представя улица в Швабинг – квартал, който в началото на XX век се превръща в средище на художници, писатели и интелектуалци. Работата принадлежи към групата малки маслени пейзажи, създадени от Кандински през зимата на 1901-1902 г., преди художникът да се насочи към абстрактния език, с който по-късно става известен.

Историята на картината

Произведението е било част от колекцията на норвежкия колекционер Рагнар Молтцау поне от юни 1956 г. През същата година е показано в изложби в Копенхаген и Хелзинки. През 1961 г. картината е продадена на търг в Щутгарт, след което е преминала в частна колекция в Хамбург и е била предавана по наследство.

На същите търгове друга работа на Кандински – „Синият свод“, създадена през декември 1938 г., е намерила купувач за 270 000 паунда. Продадена е и картина на Алексей фон Явленски – „Пейзаж“, за 150 000 паунда.

Продажбата се вписва в силната седмица за „Кристис“ в Лондон. „Цените, постигнати за Кандински, Мондриан и Бейкън, допълнително утвърждават позицията на Лондон като ключов международен пазар за музейни шедьоври“, заяви вицепрезидентът на аукционната къща Кийт Гил, цитиран от „Арт Нюзпейпър“.

Източници: weekend.rambler.ru, theartnewspaper.com