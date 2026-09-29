Колекция за 127 млн. паунда отива на търг в Лондон

Близо 200 произведения от частната колекция на британския бизнесмен и основател на Monsoon Питър Саймън ще бъдат предложени на търг в Лондон. Очаква се продажбата да донесе между 86,5 и 126,7 милиона паунда, или около 127 милиона паунда при горната граница.

Колекцията, озаглавена „Monsoon – колекцията на Питър Саймън“, включва творби на Франсис Бейкън, Пийт Мондриан, Жоан Миро, Анди Уорхол, Алиджеро Боети и Бриджит Райли. „Кристис“ я определя като най-ценната колекция от един собственик, предлагана досега на търг в Лондон от аукционната къща.

Две картини на Франсис Бейкън са сред акцентите

Сред най-скъпите произведения са две картини на Франсис Бейкън от различни периоди от кариерата му. „Фигура в движение“, рисувана през 1978 г., е оценена между 14 и 18 милиона паунда.

„Етюд за фигура“, датирана около 1945 г., е с предварителна оценка между 4 и 6 милиона паунда. В колекцията са включени и по-малко известни или рядко показвани произведения, наред с работи на едни от най-разпознаваемите имена в модерното и съвременното изкуство.

„Това, което е толкова специално, не е само фактът, че това е най-ценната колекция, а и невероятният ѝ обхват. Именно това я прави толкова впечатляваща и вълнуваща“, заяви ръководителят на продажбата в „Кристис“ Джоузеф Брака.

Три търга през октомври

Произведенията ще бъдат предложени в три отделни продажби. Онлайн търгът ще продължи от 1 до 20 октомври, вечерният търг е насрочен за 14 октомври, а дневният ще се проведе на 15 октомври 2026 г.

Колекцията вече е представена в специална изложба в лондонските галерии на „Кристис“, където може да бъде разгледана до 1 октомври. В нея Саймън е събрал произведения от модернизма до съвременното изкуство.

По думите на Джоузеф Брака подборът е свързан и с подхода на Саймън към бизнеса му. Ярките цветове и богатите десени, характерни за Monsoon, са били сред факторите при избора на произведенията.

Източници: NOVA, Reuters