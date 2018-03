Кийт Ричардс: Извинявай, Мик Джагър (ВИДЕО)

Кийт Ричардс се извини на Мик Джагър за забележката да си направи вазектомия, защото стана баща за осми път през декември 2016 г. на 73-годишна възраст, съобщи The Guardian.

Ричардс, който има четири деца и пет внуци, нарече Джагър "похотливо старо копеле" в интервю за The Wall Street journal. "Време е да се клъцнеш - не може да ставаш баща на тази възраст. Бедните деца", подхвърли той.

"Дълбоко съжалявам за коментара за Мик - написа в Тwitter 74-годишният Кийт Ричардс. - Беше напълно неуместен. Разбира се, че му се извиних и лично".

I deeply regret the comments I made about Mick in the WSJ which were completely out of line. I have of course apologised to him in person.