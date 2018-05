Една легенда на 50 (ВИДЕО+СНИМКИ)

От тийн сензация в телевизионна сапунена опера до една от кралските особи в поп музиката, с тридесетгодишна кариера зад гърба и над 80 милиона продадени копия от записите й, преборила рака на гърдата - австралийската звезда Кайли Миноуг навършва 50 години и все още е "в играта", пише в. Daily Express.

Миноуг е родена на 28 май 1968 г. в Мелбърн, Австралия. Бъдещата звезда опровергава критиците, които в началото я наричат "пеещо вълнисто папагалче" и успява да се наложи като звезда от световна величина и като един от най-продаваните австралийски изпълнители. Статутът й на международен секс символ също е неоспорим.

Кайли е само на 11 години, когато се снима в телевизионната поредица "Skyways". Бъдещата звезда обаче е най-известна с ролята си в сапунения сериал "Съседи", в който си партнира с друг популярен австралийски изпълнител - Джейсън Донован. Екранният роман на двойката се пренася и в живота, но не продължава дълго. През 1988 г. Миноуг и Донован записват хитовия си дует "Especially For You", оглавил чартовете в Европа и Австралия.

Музикалната кариера на Кайли Миноуг започва през 1987 г., когато австралийката записва кавър на парчето "Loco-Motion" на Литъл Ива със заглавието "Locomotion".

Версията на Миноуг бележи успехи не само в родината й, където достига първото място в чартовете, но и във Великобритания, Канада и САЩ.

Клипът към "Locomotion", заснет с относително нисък бюджет, разкрива не само обещаваща поп певица, но и умела танцьорка. От качването му в канала на звукозаписната компания PWL в YouTube през 2016 г. видеото е гледано над 2,4 милиона пъти.

След "Locomotion" Кайли Миноуг достига първите места в чартовете с хитове като "I Should Be So Lucky", "Especially For Yoy", "Hand On Your Heart" и "Tears On My Pillow".

Успеха си от края на 80-те години певицата пренася и в следващото десетилетие. Миноуг обаче трябва да чака до 2000 г., преди отново да покори върховете в чартовете.

След период на творчески експерименти, очаровал феновете й, но скромен откъм завидни продажби, Кайли Миноуг се завръща с "пълна сила" с песента "Spinning Around" (2000). Парчето, както и други сингли от албума й "Light Years", поставят началото на превърналата се в знакова за Миноуг ера "Fever", започнала с хита "Can't Get You Out Of My Head". Хитовото парче и до днес остава най-високо класираният сингъл на Кайли Миноуг в американския чарт след "Locomotion".

Във Великобритания за последен път певицата оглавява чартовете през 2003 г. със сингъла "Slow", преди да се завърне на върха през април тази година с албума "Golden".

