Почина китаристът на Ози Озбърн (ВИДЕО)

Бърни Торм, бившият китарист на Ози Озбърн, почина един ден преди да навърши 67 години, съобщи АР.

Барабанистът Мик Гафни заяви, че Торм починал в лондонска болница. Торм, който е ирландец, бил болен от тежка форма на пневмония и от четири седмици бил поставен на животоподдържаща апаратура. Той починал заобиколен от своите близки.

"Това е тъжен ден", написа в Тwitter Ози Озбърн.

"Загубихме още един велик музикант. Той много ще ни липсва. Изпращам искрените си съболезнования на семейството му, приятелите и феновете. Почивай в мир, Бърни."

What a sad day. We’ve lost another great musician. Bernie was a gentle soul with a heart of gold. He will be dearly missed. I send my sincere condolences to his family, friends and fans. Rest in Peace Bernie. pic.twitter.com/Nx1bCiYbkO